Tóth Gabriella találata vezette fel a mérkőzést, megadva az alaphangulatot. A hazaiak gyorsan kialakították a 2-3 gólos előnyt, ám ez mintha túlságosan is megnyugtatta volna őket, sok labdát elszórtak, a csabaiak pedig higgadtan játszottak, és szinte észrevétlenül feltornázták magukat, sőt, amikor Szondi Zsófia a 16. percben belőtte az egyenlítő gólt, a hazai szurkolók részéről felhangzott a „Mindent bele!” biztatás. A folytatásban sem remegtek meg a kezek a vendégoldalon, csak egyszer, amikor Marija Lanistanin Hadfi Grétába püfölte a labdát. Jellemző, hogy a 21. percben már Gyurka Jánosnak kellett időt kérnie. Valamennyire összekapta magát a sokkal esélyesebb hazai társulat, egy pillanatra még a vezetést is visszavette, de Szondi és Lanistanin továbbra is elemében volt.

A hajrában aztán fokozta a tempót az Óvár és hosszú idő után ismét el tudott lépni két góllal. Az első félidő vége azonban ennél szorosabb lett, köszönhetően a kiváló labdát kapó Bencsik Bojána ügyességének, így a második felvonásra is teljesen nyílt maradt a csata.

Keményített a védekezésén a Mosonmagyaróvár, ami nem ízlett a lila-fehéreknek. Meg is unta ezt Rác Sándor és a a 36. percben időt kért. Horváth Gréta gólja négy perces csabai gólcsendet tört meg. Tóth Gabrielláéknak sikerült meglógni három góllal, ám ez az előny két perc alatt elfogyott, sőt a rutinos Termány Rita révén már a Csaba vezetett! Pásztor Bettina sokadik bravúrját mutatta be a csabai kapuban, ezek a is kellettek ahhoz, hogy csapata tartsa a lépést vendéglátójával. Érzékeny veszteséget jelentett, hogy Bencsik Bojánát a 47. percben azonnali piros lappal ütésért kiállították.

A Csabát ez sem törte meg, szélsői továbbra is remekeltek és abszolút nyitva hagyta a lehetőséget a pontszerzésre. Talán a fáradtság tette, de egy-egy aprócska kihagyást lerohanások után a hazaiak kíméletlenül megbüntettek, így az egygólos előny, kétgólos hátránnyá változott, mire a csabai tréner kikérte az idejét. A jó tanácsok nem segítettek, lányai összeomlottak (10 percig nem tudtak betalálni!) a hazaiak pedig egy 11–1-es rohammal eldöntötték a találkozót.

Motherson Mosonmagyaróvári KC–TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE 39–30 (20–19)

NB I.-es női kézilabda-mérkőzés. Mosonmagyaróvár, 800 néző. Vezette: Fekete T., Hajdu T. Mosonmagyaróvár: Szemerey – UDVARDI 5, Albek 1, Tóth E. 3 (1), PÁSZTOR N. 6, TÓTH G. 7, SCHATZL N. 5. Csere: Hadfi (kapus), Ivancok 4, LANCZ 7 (1), Varga E. 1, Tóth N. Vezetőedző: Gyurka János.

Békéscsaba: PÁSZTOR B. – Horváth G. 3, Lanistanin 5, Román 2, GYIMESI 3, Mayer, SZONDI 9. Csere: Szabó D. (kapus), Bencsik 4, Termány 3, Csáki 1, Kukely K., Török F. Vezetőedző: Rác Sándor.

Kiállítások: 6, ill. 2 perc+Bencsik Bojána a 47. percben azonnal piros lappal kizárva. Hétméteresek: 3/2, ill. 1/0.

Az eredmény alakulása. 7. p.: 6–3. 17. p.: 10–11. 22. p.: 14–13. 28. p.: 19–17. 39. p.: 24–21. 42. p.: 24–25. 50. p.: 28–29. 55. p.: 34–29.