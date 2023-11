A harmadik forduló slágercsatáját vívják 18.30 órás kezdéssel a Grosics Akadémián. Az I. osztályú pontvadászatot veretlenül vezető gyulaiak a dobogós Szarvast fogadják, amelyet szombaton bajnoki találkozó keretében 1–0-ra vertek az Erzsébet-ligeti sporttelepen. Kora ősszel a fürdővárosban gól nélkül zárt a két együttes, most is szoros párharcra van kilátás.

Brlázs Gábor, a Gyulai TFC vezetőedzője: – Nagyon nehéz, kiegyenlített csatát vívtunk a bajnokin. Mindkét csapat beletett mindent, de szerencsére mi jöttünk ki jobban a ki-ki meccsből. Bízom benne, hogy eredményesség tekintetében szerdán ismétlünk, viszont a játékban feltétlenül javulnunk kell. A fiúk mentségére szólhat, hogy a mély talajú pálya alkalmatlan volt összefüggő játékra, ezért a küzdelem dominált. Most viszont a játéktérre egyik csapat sem hivatkozhat majd, bízom benne, hogy kiharcoljuk a továbbjutást.

Sajben Gábor, a Szarvasi FC vezetőedzője: – Szeretnénk megköszönni, hogy a gyulai klub nagyon korrekten a kérésünkre előrébb hozta a mérkőzést. Úgy gondolom küzdelmes, jó iramú csatát vívtunk velük pár napja, csakis a gólok számában maradtunk alul, ami sajnos a legfontosabb. Persze a tizenegyessel alakulhatott volna másképp is, de nincs értelme ezen keseregnünk. Magasabb osztályt megjárt, és oda vágyó kiváló játékosok alkotják a keretüket. Ismét megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy újra nyílt meccset játszunk velünk és remélem ez most már eredménnyel is társul, mert az elmúlt évek kupaszereplése kötelezi a csapatunkat.