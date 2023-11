Az első szettet megnyerte Lengyelországban a Swietelsky-Békéscsaba női csapata egy héttel ezelőtt, ami önmagában bravúr, hiszen megszakították a Tauron Liga listavezetőjének, a BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Bialának a nagyszerű sorozatát, amely az addig lejátszott öt bajnokiját egyformán 3:0-ra nyerte. A szezonban tehát a magyar csapatnak sikerült először játszmát csennie a topformában lévő lengyel gárdától. A második szettől azonban olyannyira magára találtak a lengyelek, hogy megfordították a mérkőzést, s így 3:1-es előnyből várhatják a békéscsabai visszavágót.

A Bielsko-Bialát a hétvégi fordulóban sem tudták megállítani, igaz az előző körben a Grot Budowlani Łódź csapatát szettveszteség nélkül legyőző Energa MKS Kalisz a csabaiakhoz hasonlóan szintén el tudtak venni egy játszmát Bartlomiej Piekarczyk együttesétől.

A 10 év szünet után idén ismét a kupaporondra lépő lengyelek nyilvánvalóan azzal célzattal érkeznek Békéscsabára, hogy lehetőleg kettős győzelemmel jussanak be a CEV-kupa legjobb 16 gárdája közé, ám a magyar csapat – már csak a várhatóan nagy számban kilátogató szurkolóinak is – szeretné megmutatni, hogy még annál is többre képes, mint amit Bielsko-Bialában mutatott.

– Nagy lehetőséget hagytunk ki. Persze minden tisztelet az ellenfélé, hiszen vezeti a lengyel bajnokságot, de még egy szettet nyerhettünk volna. Ez benne volt, különösen a másodikban, amikor visszajöttünk nagyobb hátrányból, aztán persze rohantunk az eredmény után, mert mindig beragadtunk az elején, majd totálisan pontatlanná váltunk még védekezésben is – nyilatkozta még a lengyelországi összecsapás után Tóth Gábor, a Békéscsaba vezetőedzője, aki viszont a nyitásokkal elégedett volt, amelyek szerinte végig agresszívak maradtak és be is jöttek. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a visszavágóra sokkal jobb egyéni teljesítményekkel kell kirukkolniuk ahhoz, hogy legyen még esélyük.

A mérkőzést az azerbajdzsáni Fuad Agayev és a cseh Rene Cinatl vezeti.