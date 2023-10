Varga László edzőnek sok variációs lehetősége nem volt, mivel a rutinos Demeter Lehel kisebb sérüléssel bajlódik, így az ASV Grünwettersbach ellen is a Pető Zsolt, Szántosi Dávid, Molnár Dávid hármast nevezte. A németek szombaton legyőzték az olasz Messinát, így nyugodtabban várhattak a magyar bajnok elleni összecsapást, amelyre három légióssal a szlovén Deni Kozul és Aljaz Godec, valamint a svájci Timothy Falconnier alkotta trióval álltak fel.

Az erőviszonyok inkább a németek mellett szóltak, a pécsiek azonban már az elejétől kezdve jelezték, ezzel nem értenek egyet: az ellenfél legjobbja, a világranglistán 138. helyen álló Kozul 3:0-ra nyert Szántosi ellen. Ezt követően rutinos vajdasági szerb válogatott Pető Zsolt 3:1-re verte Godecet, a fiatal Molnár Dávid pedig 3:0-ra nyert Falconnier ellen, így a magyar együttes 2:1-re vezetett az utolsó két párharc előtt. A két első számú játékos csatájában, az első két játszmában Pető még tartotta a lépést Kozullal ám ezt követően a Grünwettersbach szlovén vendégjátékosa két sima szettben jobbnak bizonyult, így 3:1-re győzött, ezzel 2:2-re kiegyenlített. Az ötödik találkozóra maradt a döntés. A tétnek megfelelően a németek cseréltek, a csapatban Európa-bajnok és vb-ezüstérmes Ricardo Walthert is bedobták, ám a világranglistán a 81. helyen álló németet alaposan meglepte a 353. helyen jegyzett Szántosi Dávid. Fest Attila edző tanítványa 12:10-rte nyerte az első játszmát, majd a másodikban 11:8-ra kikapott. A harmadik szettben 11:9-re győzött Szántosi Dávid. A negyedik játszmában 8:1-re, majd 10:6-ra is vezetett a magyar fiatal, azaz négy meccslabdája is volt, ám 11:10-nél az ötödiket sem tudta értékesíteni, de aztán 12:11-nél lezárta a párharcot, 3:1-re nyert, ezzel csapata 3:2-re hozta a mérkőzést.