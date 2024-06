Ahogy mondja: nem kell ehhez semmilyen különleges képesség, zsenialitás, csupán kitartás. Egy körzeti megbízott ismeri a területét, csak figyelni kell az embereket, a történéseket, gyűjteni, elraktározni, a megfelelő pillanatban elővenni az információkat és minden kiderül. Csak bele kell tenni az energiát, szorgalmasnak, kitartónak lenni. A kitartás igen erős oldala Méreg Ferencnek.

Ötször futotta le a maratont

Ötször lefutotta a maratont, félmaratont pedig már nem is tudja megszámolni, hányszor teljesített. Érmei láttán volt, aki azzal viccelődött, hogy ha nyugdíjba megy, nyithat egy öntödét, annyi fémből készült sportemlék ékesíti a falát. De ő egyelőre nem készül erre, sőt új kihívást keres.

– Több mint tíz év körzeti megbízotti szolgálat után áthelyezésemet kértem a Készenléti Rendőrséghez. Nagyon hálás vagyok a parancsnokaimnak azért, hogy támogattak ebben. Visszatérek a kezdetekhez, Nagylakon szolgálok majd határvadászok szakaszparancsnokaként. De Kaszaperről nem költözöm el, továbbra is a településen élünk majd a feleségemmel, akivel ott is ismerkedtünk meg. Amikor a faluba kerültem, megkért a rendészeti osztályvezetőm, hogy ne felejtsek el közös szolgálatokat szervezni egyes rendészeti feladatokat ellátó szakemberekkel. Mint minden feladatot, ezt is komolyan vettem, rendszeresen járőröztem a helyi hivatásos vadásszal. Jól együttműködtünk, így szabadidőnkben is elkezdtünk beszélgetni, kiderült, hogy az értékrendünk nagyon hasonló. Bár ő már nem hivatásos vadász, de a feleségem lett, és remekül megértjük egymást, szeretetben éljük a mindennapjainkat.