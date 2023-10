Az egykori legendás Előre-labdarúgó, Kvasz János emlékének adózva gyászszünet előzte meg a találkozót.

A tabella állása alapján esélytelennek tartott szolnokiak már a 7. percben vezetést szereztek, miután lecsaptak egy elpasszolt labdára, és Iván révén kihasználták a hazai bal szárny sérülékenységét. A szokatlan ékpárral felálló lilák domináltak ugyan, de meglehetősen statikusan játszottak, ezt pedig szépen „olvasták” a látogatók. Mi több a 21. percben újabb ügyes kontrát vezetve, megduplázták az előnyüket. Pintot nem vették kellő komolysággal a bal szélen addigra alaposan megforgatott védők, aki 14 méterről nagy lövés eresztett kapura, a labda a felső lécről vágódott a gólvonal mögé. A hazai gárda próbált kezdeményezni, de a tizenegy emberrel fegyelmezetten visszazáró szolnokiakkal alaposan meggyűlt a baja. A félidő hajrájában azután büntetőhöz jutott a Csaba, melyet Pintér bevágott a jobb sarokba, bár a kapus rajta volt a lövésen. Ez visszahozta a pontszerzésbe vetett reményeket is. Húzták is az időt becsülettel a vendégek, ápoltatták magukat, megnyújtva a félidőt. A játékvezető ezt unta meg, Horváth Csaba edző beszólt neki, amiért piros lapot kapott. A hosszabbításban mégis Pósernek kellett meccsben tartania a hazaiakat, aki szögletre tolt egy már bent látszó löketet.

A második félidőre három friss embert küldött pályára Csató Sándor. A vendégek már jóval a tizenhatosuk előtt igyekeztek megakasztani a csabaiak kibontakozó akcióit, időnként szabálytalanságok árán is. Látványos és elkeseredett küzdelem alakult ki, a játékrész derekától már az időt is ölték a szolnokiak. Így sem kerülhették el azonban a hazai egyenlítést, ami Zádori fejese révén érkezett a 77. perc végén. A cserecsatár 8 minutával később már vezetéshez juttatta csapatát, miután kilépett egy védőharmadban megszerzett labdával és senkitől sem zavartatva lőtt a bal sarokba. Mint kiderült, ez a győzelmet jelentő találat is volt, amiért a gyengén kezdő, ám folyamatosan belelendülő lila-fehér együttes meg is dolgozott.