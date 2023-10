FISE-Újkígyós–Kondorosi KK 44–29 (22–17)

Kézilabda NB II-es férfi mérkőzés. Újkígyós, 150 néző. Vezette: Kovács G., Papp B.

Újkígyós: KECSKEMÉTI – HARANGOZÓ 9, BALOGH J. 6, KÁDAS 6 (3), Fekete G. 5, Hajgató, FARKAS BALÁZS 5. Csere: KISS, Ecker (kapusok), FEKETE L. 5, Müller 1, Endrei 1, Gábor 2, MEZEI 4, Marossy. Edző: Szabó Zsolt.

Kondoros: Pankotai – ISTENES L. 5, PAPP K. 11, Polgár T. 5, Gazsó P. 1, Lőrinczi 4, Kasnyik T. 2 (1). Csere: Sztancsik (kapus), Kasnyik V. 1. Edző: Kósa Balázs.

Kiállítások: 4, ill. 4 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 5/5.

Az első 10 percben még tartotta a lépést a vendég Kondorosi együttes (8–8), de Harangozó és Balogh gyors góljai „rendezték” a hazaiak játékát. A vendégeket Papp találatai tartották meccsben, de a szünetig így is megnyugtatóvá vált a kígyósiak előnye. A második játékrészt egy gyors 6–2-es sorozattal indította a házigazda (37. p.: 28–19), ezt a lendületet pedig a kondorosiak időkérése sem tudta megtörni. Magabiztos hazai győzelemmel ért véget a vármegyei derbi, a foghíjas vendégek erejéből ezen a napon ennyire futotta.

Szabó Zsolt: – Nehezen lendültünk játékba, de amikor ez megtörtént, onnantól nem volt megállás. Taktikailag fegyelmezetten, nagy tempót diktálva játszottunk, mindenki kivette a részét a győzelemből!

Kósa Balázs: – Foghíjas csapatunk ma ennyire volt képes.

CSIKO SE–Makói KC 30–30 (15–15)

NB II-es férfi kézilabda-mérkőzés. Orosháza, 200 néző. Vezette: Kovács I., Simó.

Orosháza: Pajkó – SZÁSZ 11, Pásztor M. 1, Borbély 5, SIMON 5, Ambrus 1, NÉMETH L. 5. Cserék: Tomozi, Paulik (kapusok), Andrikó, Pásztor Á., Lászlai 1, Nagy Kristóf, Nadicsán, Viczián, Héjja 1. Játékos-edző: Héjja Ádám. A Makó legjobb góldobói: Csányi 8, Gazsó 6, Valaczkai 5, Miksi 4 (1).

Kiállítások: 2, ill. 8 perc. Hétméteresek: 5/3, ill. 2/1.

A mérkőzés első 20 percében jobbára a vendégek akarata érvényesült a pályán, az orosháziak folyamatosan 2-3 gólos hátrányban kézilabdáztak (18. p.: 8–11). Borbély Levente a 22. percben egyenlített (12–12), innentől a játékrész végéig felváltva estek a találatok, a CSIKO együttese szorosan tapadt ellenfelére. Szünet után folytatódott a kiélezett küzdelem, hol a makóiak vezettek egy-két góllal, hol döntetlen volt az állás (46. p.: 24–24). Az utolsó 10 percre aztán már négygólos vezetéssel fordultak a harcosan játszó vendégek, ám az orosházi fiúk egy utolsó lendülettel lefaragták hátrányukat és igazi csapatként küzdve mentettek pontot a jól játszó Makó gárdája ellen.

Héjja Ádám: – A mérkőzésen sajnos sok hibával játszottunk és az ellenfél ezeket többször ki is használta. A hibák ellenére a csapat legnagyobb erénye így is megmaradt, mégpedig az, hogy a végsőkig küzdünk egymásért és a győzelemért. A mérkőzés képét tekintve ez egy megnyert pontnak számít egy jó csapat ellen. A szurkolóknak köszönjük a biztatást, valamint hogy a nehéz helyzetekben is mellettünk álltak.

Békési FKC U21–Pick Szeged III. 30–27 (16–14)

NB II.-es férfi kézilabda-mérkőzés. Békés, 100 néző. Vezette: Sándor Gy., Szabó B.

Békés: VÍGH – Novák E. 2, BALOGH B. 3, Kádas N. 4, NÉMETH B. 3, Furka, Novák Zs. 3. Csere: Gyebnár (kapus), LUKÁCS 11 (2), Fekete B., Halasi, Ritter, Fábián, Pocsai, Szabó G. Edző: Vólent János. A Szeged legjobb góldobói: Traore 6 (4), Tusjak 5, Pintér 3, Horváth T. 3.

Kiállítások: 10 perc + Furka kizárva, ill. 12 perc. Hétméteresek: 4/2, ill. 6/4.

A hazaiak remek védekezéssel tudták tartani a lépést a képzett szegedi csapattal, és még ha be is csúsztak hibát, tudták dominálni az eredményt. Szünet után 19–19-es állásnál minden kezdődött elölről. A vendégek nem tudtak fordítani, mert a békésieket mindig volt aki átlendítse a kisebb holtponton. A legnagyobb különbséget 24–20-nál alakították ki a házigazdák, ezzel végig jól gazdálkodtak.

Vólent János: – A két fiatal csapat presztízsmeccsén kitűnően játszottunk, amihez kiváló kapusteljesítmény is társult. Gratulálok a fiúknak az első őszi felnőtt győzelemhez!

További eredmény: Mezőtúri AFC–Berettyó MSE 51–31.

A bajnokság állása 5 forduló után: 1. CSIKO SE Orosháza 9 pont, 2. Mezőtúri AFC 8, 3. FISE-Újkígyós 7, 4. Makói KC 6, 5. Kondorosi KK 4, 6. Pick Szeged III. 2, 7. Békési FKC U23 2, 8. Berettyó MSE 2.