– Egykor a békéscsabai klubban vívott, de csak nemrégiben került vissza. Milyen érzés immár edzőként a nevelőegyesületében dolgozni? – kérdeztük a 24 esztendős szakembert.

– Valóban, korábban itt vívtam az akadémia berkein belül, majd – mint oly sokan – elmentem Budapestre egyetemre, és el kellett hagyni szeretett városomat, klubomat. Amikor a nyáron megszereztem a diplomámat, visszajöttem Békéscsabára. A sors úgy hozta, hogy jött egy kihagyhatatlan lehetőség, és júliustól teljes állásban az Alföld Vívó Akadémián dolgozom. Délelőtt a sportiskolásokkal, délután a legkisebbektől a legnagyobbakig minden korosztállyal foglalkozom. Egyébként Galli Zsolt távozása után az év első felében már besegítettem a munkába.

– A diplomája kapcsolódik a sporthoz?

– Nem, szociális munka szakon végeztem az ELTE-n.

– Runa Andrea és Radnai Reinhardt alkotja még az edzői stábot. Hogyan osztják meg egymás között a feladatokat?

– Runa Andreával megosztva visszük a sportiskolát. Két turnusban jönnek a gyerekek, övé az egyik, enyém a másik csoport. Hétfőtől péntekig ­délutánonként a négy és hat órakor kezdődő edzéseken mindhárman a teremben vagyunk. Mintegy hatvan-nyolcvan gyerekkel foglalkozunk.

– Galli Zsolt és Medgyesi István idei távozásával a klub évtizedek óta meghatározó két edzője esett ki a munkából. Hogyan tudják pótolni őket?

– Andi és „Radír” (Radnai Reinhardt beceneve – a szerző) nagyon tapasztalt edzők. Két volt vívóról beszélünk, akik nagyon sok gyereket ­láttak már, és szerintem nagyon jó, hogy én ehhez tudom adni a fiatalos lendületemet, amelyhez jön a szakmai tapasztalatuk, így alkotunk egy jó csapatot. Abszolút pótolni tudjuk a Galli Zsolt és Medgyesi István okozta űrt.

– A tavaly az újoncoknál és a serdülőknél is országos bajnokságot nyert Petrovszki Áron nyári eligazolása után vannak-e most olyan vívók az akadémián, akik átvehetik a helyét?

– Pataki Annát tudom kiemelni, akinek tavaly volt már nyolcaddöntője a saját korosztályában, vele szemben elég nagy elvárásaim vannak. Kovács Benedektől és Csarnai Rolandtól is azt várom, hogy a saját korosztályukban szintet lépjenek, és ott legyenek az élmezőnyben. Az említett három vívó csapatban ezüstérmet szerzett a tavalyi Olimpici országos bajnokságon. A felkészülés során nagyon szépen odatették magukat, és úgy gondolom, hogy szép sikere­ket fognak elérni ebben a ­szezonban. Vannak olyanok is, akik eddig alacsonyabb ­korosztályokban szerepel­tek, vagy még ­egyáltalán nem ­versenyeztek. Neveket még nem szeretnék mondani, meglátjuk, hogy kik lesznek azok, akik meg tudják majd mutatni magukat. Bízom ­bene, hogy lesznek a kisebbeknél is szép eredményeink­.

– Melyek lesznek a legfontosabb versenyek a most elkezdődött szezonban?

– A hétvégén a kadet- és juniorválogatóval kezdődött el számunkra az év. A legfontosabb verseny az Olimpici ­országos bajnokság lesz jövő júniusban Balatonfüreden, de előtte az Olimpici Grand Prix minden állomása ­fontosnak ígérkezik. A gyerekeknek hazai „pályán” is ­lehetőségük lesz vívni, ­májusban mi is rendezünk egy fordulót, amit nagyon szeretnek a vívók. A tavalyi több száz hazai és külföldi részvételével megrendezett csabai ­verseny az egyik legnagyobb ­mezőnyű volt az összes közül.

– Lesz-e olyan vívó, aki a kadeteknél nemzetközi szinten is bevetésre kerül?

– A kadeteknél kezdődik el a nemzetközi versenyeztetés, Pataki Anna biztosan bele fog kóstolni. Október 14-én és 15-én Budapesten rendeznek egy kadet európai körversenyt, ami egyben hazai válogató is lesz. Ide Anna kvalifikálta magát, egyéniben pástra lép, csapatban még nem biztos. Egy ilyen viadal ­nagyon jó tapasztalatszerzés, meg lehet ismerni a ­nemzetközi mezőnyt, más vívónemzetek párbajtőrözői ellen tud majd benyomásokat szerezni.