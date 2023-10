Október 18., szerda, 18.30:

Jamina SE (8.)–Szarvasi FC (3.)

Varga Péter, a Jamina SE edzője: – A hosszabbításban szabadrúgásból kaptuk azt a gólt a Békéscsaba II. ellen, amely végül eldöntötte a három pont sorsát a legutóbbi fordulóban. Több kaput eltaláló lövésünk is volt, mint az ellenfélnek, amely két lövésből kétszer talált be. A vereség ellenére is azt mondom, hogy jól „nézett” ki a csapatunk. A Szarvas ellen is masszív védekezésre lesz szükség, amelyből kontrákat kell vezetni. Egységes csapatként kell pályára lépni, s bár jó képességű együttes a Szarvas, szerintem ellenük sem vagyunk esélytelenek.

Sajben Gábor, a Szarvasi FC edzője: – A Jamina szereplése óvatosságra int bennünket. Az idei csapatukat jobbnak tartom a tavalyinál, az utóbbi mérkőzéseik jól sikerültek. Agresszív, masszívan védekező csapat, tele jó, kiváló hozzáállású játékossal. Vannak betegeink, sérültjeink, de szerdára remélem, a legtöbb játékossal számolhatok. A Jamina ellen is a győzelem a cél.