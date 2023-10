A nyolc hetes nyeretlenségi sorozatát Cegléden megszakító gyarmati alakulat a megszerzett 11 pontjával továbbra is a tabella veszélyzónájában tanyázik, ugyanakkor egy rég várt hazai sikerrel a középmezőnybe kapaszkodhatna fel. Ehhez a 6. helyen álló Pénzügyőr ellen kell bizonyítania, amely a pillanatnyi formája alapján nehéz ellenfélnek ígérkezik.

Boros Tibor, az Füzesgyarmat szakmai koordinátora: – Pozitív, hogy a csapat elbírta a győzelmi kényszert Cegléden, erre építkezhetünk az idény hátralévő részében. Az előttünk álló fordulókat tekintve a legerősebb ellenféllel nézünk szembe, amely idegenben is eredményesen szerepel. Nem mi vagyunk az esélyesek, de egy pont megszerzése minimális cél. Nehezíti a dolgunkat, hogy több játékosunk is rúgást kapott, közülük többen nem is edzettek. Az ő szerepeltetésük egyértelműen befolyásolja a lehetőségeinket, ettől függetlenül optimistán várjuk a vasárnapot. Az eltiltásából visszatérhet Pinte, akit szintén kisebb sérülés hátráltat, ezért nem is tudott teljes értékű munkát végezni.

A tabella harmadik helyén tanyázó ladányi együttes remek formát mutat, ötös nyerő szériával kel útra a fővárosba, ahol az erős középcsapatnak számító BKV Előre várja. A közlekedésiek remek rajtot vettek, de az idény középső harmadában hullámvölgybe kerültek, igaz legutóbb Szegeden győztes meccsel feledtették az előző hetek nyeretlenségét.

Ekker Attila, a Körösladány vezetőedzője: – Élőben láttuk aktuális ellenfelünk békéscsabai mérkőzését, próbáltuk levonni a tanulságokat és a hasznunkra fordítani, hogy pontokkal gazdagodhassunk vasárnap. Megállapítható ugyanakkor, hogy nem lesz könnyű dolgunk, hiszen sok jó képességű labdarúgót vonultat föl a BKV, így nekünk ismét a szebbik arcunkat kell mutatnunk a célunk elérése érdekében. Jó passzban vagyunk, szeretnénk minél tovább kitolni a sikeres szereplésünket, nyilván ezért a pályán is a legjobb tudásuk szerint kell teljesíteniük a játékosainknak. Próbáljuk úgy kialakítani a kezdőt, hogy rá tudjuk erőltetni akaratunkat az ellenfelünkre, ezért is lesznek taktikai és kényszerű változások az előző héthez képest. Csicselyre és Ruzsára sérülés miatt nem számíthatunk, Zelenyánszki pedig sárga lapjai miatt fog hiányozni.

A 12. forduló programja. Október 22., vasárnap, 11.00: Kecskeméti TE II.–Monori SE, Bp. Honvéd II.–Hódmezővásárhelyi FC. 13.00: Erzsébeti SMTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II., BKV Előre–Körösladány MSK, FC Dabas–Vasas FC II., Martfűi LSE–Ceglédi VSE, Füzesgyarmati SK–Pénzügyőr SE.