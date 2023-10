Ehhez kellett a további dobogós riválisok gyengélkedése is: az Orosháza csupán egyetlen pontot tudott otthon tartani a Gyomaendrőddel szemben, a Szarvas pedig vereséggel zárta az Előre II. elleni rangadót.

Mezőhegyesi SE–Medgyesbodzás SE 4–1 (3–0)

Mezőhegyes, 110 néző. Vezette: Saitz Dániel.

Mezőhegyes: Varga P. – Jámbor, Papp M., Balogh D. (Varga T.), Zsilák (Faragó), Isaszegi M., Boros, Czene P. (Szabó I.), Oszlács, Rotár (Czene Z.), Karancsi (Barta-Vámos). Edző: Ács Levente.

Medgyesbodzás: Oláh Z. – Dunai (Kocsis Be.), Nagy L., Oláh A., Kurta B., Szabó Sz., Zsuzsa, Varga Z., Mazán, Túri, Tokaji. Edző: Mazán Zoltán.

Gólszerző: Oszlács (8., 80.), Boros (22.), Isaszegi M. (39.), ill. Zsuzsa (52.). Jó: Oszlács, Isaszegi M., Boros, Jámbor, Varga P., ill. Zsuzsa.

Az első félidőben a gólra törőbb hazaiak megérdemelten szereztek jelentős előnyt. A kihagyott büntetőjük szünet után felhozta a vendégeket, de csak szebbé tudták tenni az eredményt a bodzásiak.

Ács Levente: – A mérkőzés nagyobb részében tudtuk irányítani a játékot. Az első félidei jó teljesítményünknek köszönhetően megérdemelt győzelmet arattunk a szimpatikus és sportszerű vendégek ellen.

Mazán Zoltán: – Sajnos az első félidőben önmagunkhoz képest is gyengén játszottunk, amit a hazaiak ki is használtak. A szünetben átszerveztük a csapatot, és nagyobb lelkesedéssel álltunk a mérkőzésbe, de ez csak az eredmény kozmetikázására volt elég. Perlaki János

Jamina SE–Gyulai TFC 0–5 (0–2)

Békéscsaba, 100 néző. Vezette: Jakab József.

Jamina: Démusz – Horváth M. (Víg), Leszkó (Kovács I.), Kardos, Simon D. (Lipták-Pikó), Bogár, Murvai, Dankó (Gál), Szaszák (Varga J.), Bencsik, Ökrös. Edző: Varga Péter.

Gyula: Füstös – Szabó Zs. (Varga J.-D.), Dajcs, Nagy S., Zabari, Szabó P., Trescsula, Katona (Szabó V.), Borbély (Kukla), Varga T., Tanner. Edző: Brlázs Gábor.

Gólszerző: Szabó Zs. (3., 39.), Trescsula (46.), Dajcs (55.), Varga J.-D. (75.). Jó: Bogár, Kardos, Horváth M., ill. Trescsula, Szabó P., Szabó Zs., Dajcs, Zabari.

A vendégek végig mezőnyfölényben játszottak, hozták a szokásos gólerős játékukat és sokat futva, sok helyzetet kialakítva, megérdemelten gyűjtötték be a három pontot.

Varga Péter: – Nincs szégyenkezni valónk, a csapat most is egységes képet festett, a második félidőben akár szépíthettünk is volna. A Gyula más szintet képvisel ebben az osztályban, gratulálok neki!

Brlázs Gábor: – Megfelelő hozzáállással kezdtük a mérkőzést, a szünetig megnyugtató előnyt szereztünk, a második félidőben sem vettünk vissza, és megérdemelt győzelmet arattunk. Sok sikert kívánok a hazaiaknak! V. Gy.

Szarvasi FC–Békéscsaba 1912 Előre II. 0–2 (0–1)

Szarvas, 200 néző. Vezette: Hajdú Dávid.

Szarvas: Köteles – Zahorán, Polonszki, Pilán M., Pilán R., Zima (Bány), Simon R. (Máté), Magyar (Palik), Czvalinga (Truczka), Furár, Barna. Edző: Sajben Gábor.

Békéscsaba II.: Krnács – Hursán (Rostás), Bacsa, Cservenák (Tóth B.), Ilyés T., Mágocsi (Sirokmán), Harmati (Ilyés B.), Kuzma, Farkas Á., Pusztai (Csikós), Csák. Edző: Jakab Péter.

Gólszerző: Ilyés T. (14.), Pusztai (48.). Jó: Polonszki, Simon R., Barna, ill. Krnács, Farkas Á., Kuzma, Csák, Pusztai, Harmati.

Az első tíz perc a hazaiaké volt, akik több gólszerzési lehetőséget hagytak ki, mert Krnács vezérletével a jól tömörülő vendégek elhárították ezeket. Törvényszerűen jött Ilyés Tamás vezető találata, azt követően már nem történt különösebb esemény a szünetig, bár mindkét csapat nagy iramot diktált. A fordulás után Pusztai hamar megnyugtató előnyhöz juttatta csapatát, amely sikerrel őrizte azt a mérkőzés végéig, a hazaiak pedig még büntetőből sem tudtak eredményesek lenni.

Sajben Gábor: – Jó színvonalú, sportszerű mérkőzésen, három rangadóra való helyzetet hagytunk ki, és nem, tudtuk átlépni a saját árnyékunkat.

Jakab Péter: – Iramos, jó mérkőzésen, taktikus játékkal szereztük meg a három pontot, a kiválóan felkészített hazaiak ellen. Kepenyes György

Szeghalmi FC–Nagyszénás SE 2–2 (1–0)

Szeghalom, 100 néző. Vezette: Kovács Antal.

Szeghalom: Vastagh – Takács, Vágási, Zsömbörgi, Marton, László L., Vincze (Csikós), Polonio-Guerreiro, Mészáros, Komódi, Tatár. Edző: Oláh Ferenc.

Nagyszénás: Valuk – Szlovák, Libor, Lugasi M., Godár (Ugró), Kálmán (Kovács L.), Nagy M., Márk, Kókai Á., Sebők, Nagy Sz. Edző: Juhász Norbert.

Gólszerző: Mészáros (27. – 11-esből), Komódi (70.), ill. Nagy Sz. (50. – 11-esből), Kovács L. (85.). Jó: Polonio-Guerreiro, László, Mészáros, Zsömbörgi, ill. Valuk, Kovács L.

A mérkőzés első fele a szeghalmiak elképzelései szerint zajlott le. A szünetről határozottabb és harcosabb szénási együttes tért vissza, amely kétszer is egyenlített, így azután rászolgált az egyik pontra.

Oláh Ferenc: – Az első félidőben jól futballoztunk, taktikus, tudatos futballunknak köszönhetően vezettünk. Szünet után agresszívebb futballra váltott az ellenfél, mi erre kicsit későn reagáltunk, de a vezetésünk birtokában és az egész meccset figyelembe véve nyernünk kellett volna! Lassan úgy érzem, el vagyunk átkozva.

Juhász Norbert: – A mérkőzés fordulópontjaiból rosszul jöttünk ki. A döntetlen reális eredmény, bár azért van némi hiányérzetem.

Kiss Lajos

Orosházi MTK-ULE–Gyomaendrődi FC 3–3 (1–0)

Orosháza, 130 néző. Vezette: Telek András.

Orosháza: Bordás – Buzai (Harangozó), Kasuba, Szabó Ákos, Huszár, Fehér, Papp M., Kasik (Burai), Bónus, Miszlai, Babolek. Edző: Buza Barnabás.

Gyomaendrőd: Rohony – Szikszai, Forgács, Pásztor, Farkasinszki (Kovács Zs.), Lénárt, Kovács A., Hunya, Molnár T., Hanea, Gellért M. (Soczó). Edző: Karászi László.

Gólszerző: Babolek (17.), Huszár (63.), Miszlai (73.), ill. Szikszai (46., 61.), Hanea (57.). Jó: Buzai, Miszlai, ill. Rohony, Szikszai, Hanea, Molnár T.

A korán szerzett orosházi gól megnyugtatta a hazai csapatot. Támadásban maradtak, szinte felbillentette a pálya a szünetig, de a legnagyobb helyzetet mégis a vendégek hagyták ki Hanea révén. A második játékrész „flúgos futamhoz” hasonlított. A hazaiak támadtak, a vendégek rúgták a gólokat. Az Orosháza kétségbe esett erőfeszítései a döntetlen kiharcolásához volt elég, amivel aligha lehettek elégedettek.

Buza Barnabás: – Borzasztó csalódott vagyok. Sokkal keményebben kell beleállnunk az ilyen mérkőzésekbe. Lehet, hogy ma többet vesztettünk két pontnál!

Karászi László: – Győzelemmel felérő döntetlent értünk el az osztály egyik éllovasa otthonában. Rendkívül büszke vagyok a csapatra!

Betkó Tamás

Következik

12. forduló. November 4., szombat, 12.00: Gyulai TFC–Békéscsaba 1912 Előre II. 13.30: Nagyszénás SE–Jamina SE, Medgyesbodzás SE–Szeghalmi FC, Orosházi MTK-ULE–Mezőhegyesi SE, Szarvasi FC–Gyomaendrődi FC.

Mesterlövészek

12 gólos: Babolek Zoltán (Orosháza).

10 gólos: Furár Róbert (Szarvas).

9 gólos: Hanea Márkó (Gyomaendrőd), Tanner Gergő (Gyula).

8 gólos: Ökrös Dávid (Jamina SE), Varga József-Dominik (Gyula).

7 gólos: Isaszegi Máté (Mezőhegyes), Sebők Martin (Nagyszénás).

6 gólos: Huszár Gergő (Orosháza), Ilyés Tamás (Békéscsaba II.), Szabó Zsombor (Gyula).

5 gólos: Bojtos Tamás (Gyula), Mágocsi Bence (Békéscsaba II.), Miszlai László (Orosháza), Nagy Szabolcs Dávid (Nagyszénás).

4 gólos: Bány Bence (Szarvas), Berta Zsolt (Gyomaendrőd), Papp Márton (Mezőhegyes), Pusztai Olivér (Békéscsaba II.), Zsilák Máté (Mezőhegyes).