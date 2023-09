Az elmúlt évi eredmények alapján három divízióra osztották a klubokat, a Kopp Békéscsabai AC a legerősebb, elsőbe került.

– A nagy meleg ellenére a csapatbajnokság kiváló hangulatban telt – tekintett vissza a hétvégi versenyre Tóth Sándor klubigazgató. – A csapatversenynek mindig az a varázsa, hogy mindenki hajt, harcol egymásért, így volt ez most is. A verseny előtt – felmérve az esélyeinket – a tizedik helyre vártuk a csapatunkat. Ezt jóval túlteljesítettük, hiszen több olyan klubot – a Vasast, a Tatabányát, a Veszprémet, a Nyíregyházát, a Diósgyőrt, a Debrecent és a Győrt – is megelőztünk, akik jelentősen jobb feltételek között tudnak készülni.

A békéscsabaiak sokáig fej-fej mellett haladtak az MTK, az Ikarusz és az FTC csapatával, akik végül eléjük kerültek.

– Az utolsó előtti versenyszámig még a negyedik helyen álltunk, ám többen sérüléssel bajlódtak és nem tudtunk 4x400 méteres női váltót kiállítani, ezen múlott – tette hozzá Tóth Sándor. – Maximális dicséret illeti az egész csapatot, a versenyzőket, az edzőket és a segítőket. Ilyen csapatversenynél nehéz kiemelni bárkit is, de mindenképp meg kell említenünk azokat, akik több számban is rajthoz álltak és több pontot szereztek a versenyszámaikban.

A klubigazgató szerint kiemelkedett Márton Anita, aki három számban, súlylökésben diszkoszvetésben és kalapácsvetésben is gyűjtötte a pontokat. Kiválóan teljesített még a sprinter Steigerwald Ernő és Nadj Levente, a gerelyhajító Bogdán Annabella, a hosszútávfutó Karsai Gábor, a dobó Csizmazia Áron és Baukó Petra, a középtávfutó Zahorán Milán és Kis Petra Sára, a gyalogló Oláh Barbara és Kovács Alexandra.

Külön kiemelte a tavalyi csébén is bizonyító, most másodikként célba érő férfi 4x400 m-es váltót (Nadj Levente, Hrabovszki Balázs, dr. Zelenyánszki Márk, Steigerwald Ernő).

Eredmények. Férfi. 200 m: 3. Steigerwald Ernő 21,34, 5. Nadj Levente 21,88. 400 m: 2. Steigerwald Ernő 47,67, 4. Nadj Levente 48,51. 800 m: 6. Zahorán Milán 1:55,26. 1500 m: 4. Zahorán Milán 3:58,44, 6. Karsai Gábor 3:59,33. 5000 m: 2. Karsai Gábor 14:39,70. 110 m gát: 5. Hrabovszki Balázs 15,37. 5000 m-es gyaloglás: 5. Bor Benjámin 23:23,55. Kalapácsvetés: 8. Csizmazia Áron 41,89 m. Diszkoszvetés: 8. Csizmazia Áron 43,38 m. 4x400 m: 2. Kopp Békéscsabai AC (Nadj Levente, Hrabovszki Balázs, dr. Zelenyánszki Márk, Steigerwald Ernő) 3:18,35.

Női. 800 m: 6. Kis Petra Sára 2:14,53. 1500 m: 5. Kis Petra Sára 4:40,30. 5000 m-es gyaloglás: 1. Oláh Barbara 22:51,32, 2. Kovács Alexandra 22:57,70, 7. Bor Bernadett 26:16,35. Súlylökés: 1. Márton Anita 16,87 m, 2. Bogdán Annabella 13,87 m, 3. Baukó Petra 13,34 m. Diszkoszvetés: 2. Márton Anita 53,59 m. Kalapácsvetés: 8. Márton Anita 39,83 m. Gerelyhajítás: 2. Bogdán Annabella 53,13 m. Rúdugrás: 5. Erős Eszter 3,45 m, 8. Döme Adél 3,30 m.

A csb 1. divíziójának végeredménye: 1. Bp. Honvéd 522 pont, 2. MATE-Gödöllői EAC 494, 3. FTC 475, 6. Kopp Békéscsabai AC 413.