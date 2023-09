Füzesgyarmaton a 6 pontjával a tabella 10. helyét elfoglaló házigazdák szeretnék megszakítani a vármegyei riválisuk ötös nyerő szériáját. Ehhez azonban a szerdai produkciónál mindenképpen acélosabb teljesítményre lesz szükség a részükről, Pesterzsébeten ugyanis túl sok volt az „üresjárat” a játékukban, így nem is kerülhették el a vereséget. Annál jobban teljesítettek a lila-fehérek a hétközi forduló során, bár a kecskeméti fiatalok legyőzése amolyan kötelező penzum volt a céljaik megvalósítása felé, mint ahogyan a mostani sárréti vizitet is annak tekintik.

Boros Tibor, az Füzesgyarmat szakmai koordinátora: – A szerdai súlyos vereség után elsődleges, hogy rendezzük a sorainkat. Ebben az idillikusnak közel sem nevezhető állapotban nem tűnik szerencsésnek, hogy éppen a toronymagas bajnokesélyessel kell találkoznunk. Az Előréről tudjuk, hogy totális támadófocit játszik, ennek megfelelő szellemű tizenegyet igyekszünk pályára küldeni. Nehezíti a helyzetünket, illetve behatárolja a lehetőségeinket, hogy a keretben többen bajlódnak sérüléssel. Koncentrációban mindenképpen előre kell lépnünk, lecsökkentve ezáltal az egyéni hibák számát. Ez alapfeltétele annak, hogy csapatként tudjunk funkcionálni. Semmiképp sem elfogadható, hogy még egyszer olyan hitehagyottan lépjünk pályára, mint szerdán tettük az első félidőben.

Csató Sándor, az Előre vezetőedzője: – Mi sem természetesebb, hogy Füzesgyarmaton is szeretnénk tovább folytatni a jó sorozatunkat. A találkozó kapcsán nem indulunk ki a két gárda nyári edzőmeccséből, hiszen azóta sok víz lefolyt a Körösökön, ellenfelünknek is akadtak jó mérkőzései. Biztosra veszem, hogy az utóbbi hetek mérsékeltebb szereplése ellenére a hazai együttes komoly ellenállást fog tanúsítani, de azon leszünk majd, hogy ráerőltessük az akaratunkat, és tovább gyarapítsuk a győztes mérkőzéseink számát.

A hétközi sikerének köszönhetően a Körösladány megragadt a csoport élmezőnyében, ám ahhoz, hogy a folytatásban is érem közelben maradhasson, most egy újabb Pest vármegyei túrát kell eredményesen zárnia. Monoron a két hete Cegléden aratott 7–2-es magabiztos győzelemnél bizonyára szerényebb sikerrel is beérnék a sárrétiek, csak a három pont legyen a „talonban”. A mostani házigazdák még nyeretlenek, de annál jobb képességű alakulat hírében állnak, mint amit a tabella sejtet, csak az idény eleji sorsolás nem kedvezett számukra.

Ekker Attila, a Körösladány vezetőedzője: – Labdabiztos társaság a monori, játssza a focit, ez meglátszott az Előre elleni kupamérkőzésükön is. Sokkal többre hivatott csapat, ezért is számítok nehéz meccsre. A szerdai forduló után nem enyhültek a gondjaink az eltiltottak és a sérültek tekintetében. Előbbi kontingens Talpalló Norbert és Czirok adja, utóbbit Talpalló Ákos, Ruzsa és Selmeczi-Tóth, de bizonytalan Csicsely és Kisari szerepvállalása is. Problémáinkat félretéve, szeretnénk eredményesen letudni a vasárnapi meccset, de ehhez a tudásunk legjavát kell a pályára vinnünk.

A 6. forduló programja

Szeptember 3., vasárnap, 12.00: Bp. Honvéd II. (7.)–BKV Előre (6.). 16.00: Füzesgyarmati SK (10.)–Békéscsaba 1912 Előre (1.), Monori SE (14.)–Körösladány MSK (4.), FC Dabas (2.)–Szolnoki MÁV FC (11.), Martfűi LSE (12.)–Erzsébeti SMTK (3.), Kecskeméti TE II. (16.)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. (15.), Pénzügyőr SE (9.)–Vasas FC II. (8.), Ceglédi VSE (13.)–Hódmezővásárhelyi FC (5.).