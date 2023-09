Békéscsaba 1912 Előre–Martfűi LSE 7–0 (3–0)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Békéscsaba, 530 néző. Vezette: Molnár Réka (Tőkés Róbert, Volentics Erik János).

Békéscsaba: Póser – Komáromi (Mihály, 61.), Albert, Farkas M. (Geiger, 75.), Hodonicki – Váradi, Fazekas, Pintér N., Mikló (Kóródi, 61.) – Sármány (Rédling, 75.), Vólent (Zádori, 61.). Vezetőedző: Csató Sándor.

Martfű: Ladányi – Draskóczi (Vadas, 46.), Telinger, Tóth N., Kasik (Izsold, 72.) – Mlinárcsik (Desnica, 56.), Asztalos, Csúri (Ficsor, 46.) – Kriska (Mousavi, 56.), Pintér V. – Szabó T. Vezetőedző: Kinyig György.

Gólszerző: Pintér (30.), Mikló (32.), Vólent (37.), Albert (50.), Sármány (73.), Zádori (85., 91. – 11-esből).

Pintér Norbert már az 5. percben hatalmas lehetőséget puskázott el a bátran kezdő Martfű kapuja torkában. A vendégek sok mozgással ellensúlyozták a lilák labdabirtoklási fölényét és szűrték meg az akcióikat. A 20. percben Vólent így is megszerezhette volna a vezetést, de az ötösről estében Ladányiba bombázott. Egy-két egészséges lövéssel veszélyeztettek a hazaiak, míg nem félóra múltán Pintér Norbert pontosan bólintotta be Sármány remekbe szabott bal oldali beadását. Mindez megtörte a Tisza-partiakat, akiket hamarjában Fazekas, majd Vólent is kapitulált a félidő utolsó harmadában. A látogatók első komoly lehetősége Kriska nevéhez fűződött az utolsó percben, de Póser lábbal védte a lövését.