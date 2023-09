A meccs 7 hazai ponttal indult, és bár 9-7-re feljöttek a vendégek, erre zsinórban újabb 9 pont érkezett hazai részről és ez a különbség tartósan meg is maradt. Népes publikuma előtt a folytatásban is lendületes támadójátékot mutatott be a BKK, amely ezáltal a szünetre 20 pont fölé növelte előnyét.

A meccs második félideje már szorosabb keretek között zajlott le. A harmadik negyed egy 14-5-ös hazai rohammal indult, ám a végjátékra feljavultak a látogatók és kis híján egálra hozták ezt a tíz percet. A záró etap során érdemben már egyik fél sem tudott változtatni, így maradt a fölényes csabai siker, ami kifejezetten jó ajánlólevélnek tekinthető.

Békéscsabai KK–Százhalombattai KSE 101-75 (29-19, 34-21, 18-15, 20-20)

NB I. B-s férfi kosárlabda-mérkőzés. Békéscsaba, 300 néző. Vezette: Pozsonyi, Bács, Utasi.

Békéscsaba: Kovács J. 5/3, Varga Z. 10/3, VARGA Á. 25/6, HAJDÚ M. 23/6, Kurtucz 4. Csere: Tulkán 1, Gura 2, Szoljevics 11/9, CVIJIN 16/6, Vodila 2, Scherber 2, Csák. Edző: Laczkó Róbert.

Százhalombatta: Rácz 7/3, Kovács M. 7/3, MONTAI 20/9, Láncos 7, VÁRBÍRÓ 20. Csere: Seregély 3/3, Molnár B. 5/3, Bene 4, Fossong 2. Edző: Dremenka Dávid.