Békési FKC U23–Kondorosi KK 29–30 (16–14)

NB II-es férfi kézilabda-mérkőzés. Békés, 50 néző. Vezette: Bozó, Mezei.

Békés: Vígh – Novák E., LUKÁCS 9, Szabó Zs., Németh B. 1, KÁDAS N. 5, FEKETE B. 7 (1). Csere: Gyebnár (kapus), Kiss-Horváth, Pocsai, Fábián, Kovács B., FURKA 7, Ritter. Edző: Vólent János.

Kondoros: Pankotai – Istenes L. 2, Papp K. 7 (1), POLGÁR T. 5, Gazsó 3, Bögre 4, Lőrinczi 9. Csere: Kasnyik T., Kasnyik V. Edző: Kósa Balázs.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc. Hétméteresek: 2/1, ill. 2/1.

Mindkét oldalon hullámzó játékot hozott az első félidő, így fordult elő, hogy a kezdeti 0–3-as eredmény a 10. percre 6–4-re változott. A szünetig innen már a hazai fiataloknál volt rendre az előny, a legnagyobb különbség 12–9-nél alakult ki a 21. minutára, de innen gyorsan egalizált a Kondoros. A vendégek a második félidőt is jobban kezdték, a mínusz kettőből hamar plusz kettő lett számukra (17–19). A félidő közepén megtört a lendületük, a békésiek egy ötös szériával 26–24-re fordítottak. Ez az állapot sem bizonyult tartósnak, a rutinos vendégek izgalmas végjátékban mindkét pontot elvitték.

Vólent János: – Az előző napi szegedi ifjúsági bajnoki mérkőzés sokat kivett a srácokból, ennek ellenére elégedett lehetek a mutatott teljesítményekkel, tényleg csak nüanszok döntöttek.

Kósa Balázs: – Izzadságszagú két pontot szereztünk. A játékosoknak helyén volt a szíve, és az elkövetett hibák sem bosszulták meg magukat.

CSIKO SE–Berettyó MSE 40–28 (21–11)

NB II-es férfi kézilabda-mérkőzés. Orosháza, 250 néző. Vezette: Kovács G., Papp B.

Orosháza: PAJKÓ – Szász 4, PÁSZTOR M. 8 (1), Pásztor Á. 1, Ambrus 3, BORBÉLY 7, Lászlai 1. Csere: Árgyelán (kapus), Németh L. 2 (1), Andrikó 2, Héjja 3, Farkas S. 1 (1), Nagy K. 4 (1), Simon 2, Nadicsán 2, Viczián. Játékos-edző: Héjja Ádám. A Berettyóújfalu legjobb góldobói: Fekete M. 11 (3), Szabó Á. 10.

Kiállítások: 10, ill. 8 perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 5/3.

A Berettyóújfalu szerezte a találkozó első találatát, ám a hazai gárda gyorsan egalizált és innentől a záró sípszóig az Orosháza birtokolta az előnyt. A CSIKO együttese bő negyedóra elteltével már öttel vezetett, a félidő végére pedig tízgólos különbséget állított be, amiben oroszlánrészt vállalt 6 találatával Pásztor Máté, illetve 9 védésével Pajkó László. A második játékrészben folytatódott az első félidő forgatókönyve, az orosháziak stabilizálták előnyüket és végül megérdemelten arattak nagy különbségű győzelmet.

Héjja Ádám: – Gratulálok a csapatnak a győzelemhez! Örülök, hogy a fiatalok is játéklehetőséget kaphattak és élni tudtak vele. A mérkőzést pár hiba ellenére jól kezdtük és már az elején nagyobb gólkülönbséget tudtunk kialakítani, amit még növelni is tudtunk, így magabiztos győzelmet arattunk.

Pick Szeged III.–FISE-Újkígyós 37–41 (23–20)

NB II-es férfi kézilabda-mérkőzés. Szeged, 70 néző. Vezette: Hovány, Ubornyák.

Újkígyós: Kecskeméti – Harangozó, BALOGH J. 10, KÁDAS B. 8 (1), IVANICS 5, Fekete G. 3, Farkas Bálint. Csere: Kiss N. (kapus), Gábor 1, Balázs Á., Fekete L. 6, FARKAS BALÁZS 6, Branyiczki, Varga V. Edző: Szabó Zsolt. A Szeged legjobb góldobói: Kovács M. 9 (2), Tokodi 6.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc + Harangozó és Kádas B. kizárva. Hétméteresek: 2/2, ill. 2/1.

A kígyósiak kezdtek jobban, a 10. percben már négy góllal is vezettek, azonban a rohanós kézilabdát játszó Tisza-partiak hamar visszajöttek a meccsbe és egyre inkább belemelegedtek. A félidő utolsó harmadában egy hatos sorozattal 20–16-ra módosították az állást, ebből az előnyből hármat meg is tartottak szünetig. A folytatásban már acélosabb volt a kígyósiak védőmunkája, ennek köszönhetően 24–24-nél egalizáltak, majd a meccs utolsó 20 percében már irányították is a játékot. Az 54. percre 6 gólra hízott az előnyük, a végjátékra ezáltal nem maradt izgalom.

Szabó Zsolt: – Örültem annak, hogy a hazaiakhoz igazodva tempós, gyors kézilabdát tudtunk játszani, sok támadást vezettünk és jó százalékkal fejeztük be a kialakított helyzeteket.

További eredmény: Makói KC–Mezőtúri AFC 25–26.