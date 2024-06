Szombati Andrea, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője elmondta, kolléganőjük, Anikó Dévaványán él, és abba az iskolába járt, ahol most szolgál. Szeret gyerekek, fiatalok között lenni, ezért is jelentkezett iskolaőrnek. Figyel a diákokra, szívesen beszélget velük, így érte el azt, hogy megbíznak benne. Bármilyen kérdéssel, problémával fordulhatnak hozzá, mindig örömmel segít és a pedagógusokkal is tiszteletteljes, jó munkakapcsolatot ápol. Ez volt az első tanéve iskolaőrként.

Szombati Andrea kitért arra, ha valaki szeretne a csapat tagja lenni, akkor június 11-én, kedden 12 és 14 óra között Békéscsabán, a Csaba Center aulájában vegyen részt a toborzáson, ahova szeretettel várják. A sajtószóvivő hangsúlyozta, az érdeklődők írhatnak a [email protected] címre is, és felveszik vele a kapcsolatot, tájékoztatnak a képzési lehetőségekről, az éppen nyitott pozícióikról. Ajánlják figyelmükbe a karrierportálukat is: https://karrier.police.hu/