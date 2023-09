A tiszakécskei Árkusi lőtéren szokásosan délelőtt és délután is 40-40 célos pályát kellett meglőnie a versenyzőknek. A pályát közepes nehézségűre építették a pályaépítők, viszont a nagy hőség és az időnként feltámadó széllökések nehezítettek rajta.

– A délelőtti forduló jól sikerült, lelőttem az összes álló és térdelő célt, a fekvőkből mindössze négyet nem sikerült ledöntenem, az erősebb széllökések ugyanis kivitték a találataimat a zónákból. Ezzel a jó eredménnyel a délelőtti fordulóban első helyen álltam holtversenyben a tavalyi világbajnok Osztafin Ákossal – számolt be a szarvasi tereplövész.

A rendkívüli hőség aztán nagyon megviselte, amit sosem bírt, így szépen sorban jöttek is elő a hibák.

– Elhibáztam egy álló célt, eltaláltam egy célba belógó vastagabb fűcsomót, majd jöttek a nagy szögben felfelé lövések, amiket nem tudok sehol gyakorolni, így azokból is elhibáztam egyet. Az erős szél is újra kitolt velem és kivitte a lövedékeimet a zónákból. A délutáni fordulóban összesen hét hibám lett, ezzel a negyedik helyre estem vissza. Előttem hármas szétlövés volt az első három helyért. Két világbajnok és egy országos bajnok küzdött, akik mindössze egyetlen ponttal lőttek többet mint én. Szomorú vagyok, hogy lemaradtam a dobogóról, de vigasztal az, hogy a világbajnokoktól csak a legminimálisabb különbség választott el, vagyis tudom tartani velük a lépést, és az is, hogy benne vagyok az első hatban, így a közeljövőben a nemzeti válogatott tagjaként részt vehetek a lengyelországi Kalety-ben sorra kerülő Hunter Field Target Európa-bajnokságon – mondta a szarvasi lövő.