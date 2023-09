Optimum Solar-Békési FKC–Debreceni EAC 28–27 (16–9)

NB I B-s férfi mérkőzés. Békés, 300 néző. Vezette: Bátori Bence Martin, Szécsi Lantos Boldizsár.

Békés: Takács – KEPESS 6, HORVÁTH L. 6, Haszilló 2, Árpási 3, Varsandán 3, Fedor 3. Csere: Borbély (kapus), Dávid, Laufer 1, Mezei 3 (1), Kovács Sz. 1, Novák Zs., Novák E. Edző: Padla József. A DEAC legjobb góldobói: Kiss R. 6, Kiss A. 5 (3), Pethő 4, Dobos 4.

Kiállítások: 6, ill. 4 perc. Hétméteresek: 6/4, ill. 3/3.

A hazaiak három góllal indítottak, ám azután lábra kaptak a debreceniek és a 9. percben 4–4-nél egalizáltak. Ezzel mintha el is lőtték volna az összes „puskaporukat”, hiszen a következő 9 minutában nem tudtak kapuba találni, ezt kihasználva 10–4-re lépett el a BFKC. A házigazdák továbbra is fegyelmezetten védekeztek és pontosan támadtak, ennek hozományaként a 26. percben már 14–5-re is vezettek, a DEAC csak a végjátékban tudott közelebb kerülni.

A második félidő elején viszont egy jó etappal visszajött a meccsbe (35. p.: 17–14). Nem váratott Padla József időkérése sem tovább, ami után egy időre állandósult a 4-5 gólos különbség a csapatok között. A szívós debreceniek azonban a 42. percre 20–18-ra zárkóztak vissza, a végjátékra pedig teljesen nyílttá tették a mérkőzést (50. p.: 24–23). Ekkor is a hazaiak jártak előrébb egy-két találattal, de a kölcsönösen sok hiba miatt csak a lefújás pillanatában lehettek biztosak a dolgukban.

Padla József: – Két teljesen ellentétes félidőt játszottunk. Az elsőben mindkét kapu előtt jól működtünk, a második elején az ellenfél hét a hat elleni támadásival szemben nehezen találtunk hatásos megoldást, ami elbizonytalanította a támadójátékunkat is. Örülök annak, hogy a megszerzett előnyünk kitartott a végéig.