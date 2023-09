A Békéscsabai RSE-nél hosszú évekkel ezelőtt letették voksukat a környezettudatosság, a fenntarthatóság és az egészséges életmód mellett, minden egyes projektben kitüntetett figyelmet fordítanak ezekre a szempontokra. A klubnál kilenc évvel ezelőtt fogalmazódott meg először, hogy extraligás játékosaik számára egyedülálló módon „céges” kerékpárt biztosítsanak, a 2015–2016-os szezonban pedig be is vezették ezt szokást. Akkor még nem tudták, hogy ezzel precedenst teremtenek, de később több európai klub is átvette a kezdeményezést. Azóta magyar és nemzetközi klasszisok sora fordult meg Békéscsabán, közülük pedig mindenki beállt a sorba és a tetszésüket is elnyerte a mezszámukkal ellátott „rendszámtábla”.

Békéscsaba ideális terep mindehhez, ugyanis gazdag kerékpárút-hálózat szövi át, amit folyamatosan fejlesztenek. A város többször is elnyerte a „Kerékpárosbarát Település” címet, köszönhetően a több mint 70 kilométernyi bicikliútnak és a holland városokét megközelítő használati aránynak, hiszen az itt élők több mint egyharmada rendszeresen kerékpárral közlekedik.

Támogatók és mecénások nélkül nem jöhetett volna össze a program, akik egyébként tavaly is összefogtak, amikor Viktoriia Oliinyk kerékpárját ellopták és újra volt szüksége.

– Nagyon jó dolognak tartom az autómentes napot, hiszen ez a környezetbarát közlekedésre hívja fel a figyelmet. Úgy gondolom, hogy nekünk, csabaiaknak nem is kellett „rászokni” erre, hiszen mi mindig is ezt láttuk itt Békéscsabán, ahol az emberek többsége biciklivel jár. Rengeteg kerékpárút van, ami kényelmessé teszi ezt a fajta közlekedést, az újonnan érkezők is mindig nyitottak és örömmel használják a névre szóló kerékpárjukat – mondta a klub honlapján a Békéscsaba saját nevelésű ütője, a magyar válogatott Glemboczki Zóra.