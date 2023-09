Medgyesbodzás SE–Gyulai TFC 0–7 (0–3)

Medgyesbodzás, 70 néző. Vezette: Zahorán János.

Medgyesbodzás: Oláh Z. – Dunai, Nagy L., Oláh A., Kurta B., Szabó Sz., Kocsis Bá., Varga Z., Mazán, Túri (Szász), Varga V. Edző: Mazán Zoltán.

Gyula: Füstös (Szabó M.) – Szabó Zs. (Szabó V.), Dajcs, Nagy S., Kukla Zs. (Borbély), Szabó P. (Zsilák), Zabari, Repisky (Kiss T.), Katona, Varga J., Tanner. Edző: Brlázs Gábor.

Gólszerző: Szabó Zs. (24., 40. – 11-esből), Tanner (38., 64., 68.), Nagy S. (75.), Varga J. (89.). Jó: senki, ill. az egész vendégcsapat.

A védekezésre berendezkedő bodzásiak a félidő feléig tudták megfékezni a lendületes gyulaiakat, azt követően már becsúsztak hibák, amit a vendégek kíméletlenül kihasználtak. A szünet utáni időszakban már hitehagyott is volt a hazai együttes, amely így nem kerülhette el a vereséget.

Mazán Zoltán: – A jó erőkből álló gyulai csapat megérdemelt győzelmet aratott.

Brlázs Gábor: – Kitűnő hozzáállással, magabiztos, jó játékkal hoztuk a kötelezőt.

Győri Ferenc

Szarvasi FC–Orosházi MTK-ULE 0–2 (0–1)

Szarvas, 350 néző. Vezette: Tóth Imre.

Szarvas: Kasik – Palik, Polonszki, Pilán M., Pilán R. (Deli), Zima, Máté (Czvalinga), Simon R., Zahorán, Furár, Barna. Edző: Sajben Gábor.

Orosháza: Salka – Kasuba, Szabó Á., Szarvas (Fehér), Papp M. (Kun), Kasik, Burai, Darida, Gedó, Miszlai, Babolek (Bónus). Edző: Buza Barnabás.

Gólszerző: Babolek (23. – 11-esből, 72.). Kiállítva: Simon R. (61. – második sárga lap). Jó: Polonszki, Zima, ill. Kasuba, Szabó Á., Gedó, Miszlai, Babolek.

Már a mérkőzés elején látszott hogy, egy felkészült vendégcsapat érkezett a rangadóra. Ügyesen lezárták a passzsávokat és a párharcok nagy részét megnyerté. A büntetőt megelőző véleményes lesállást ügyesen kihasználva meg is nyerték az első játékrészt. Szünet után a hazaiak próbálták uralni a mérkőzés, a kiállítás után a vendégek létszámfölényét sok mozgással kompenzálták. Két esetben is Salka kapus mentette meg csapatát a góltól, a második oldalon viszont akadt egy eredményes befejező csatár, akik pontot tett a meccsre is. A látottak alapján a vendégsiker megérdemelt.

Sajben Gábor: – Az egész mérkőzésen határozatlanul bíráskodó hármas, és csak az egyik oldalon befújt büntető meghatározta a mérkőzés kimenetelét. A játékunk ugyanakkor csak miután tíz emberre fogyatkoztunk volt elfogadható

Buza Barnabás: – Nincs tartalékos csapat, ezt a ma bizonyították a fiúk. Nagyon nagy százalékban kontrolláltuk a mérkőzést. Gratulálok a csapatnak!

Kepenyes György

Jamina SE–Szeghalmi FC 2–0 (1–0)

Békéscsaba, 50 néző. Vezette: Jakab József.

Jamina: Démusz – Horváth M., Leszkó, Kovács I. (Zelenyánszki K.), Bogár, Simon D., Dankó, Varga J. (Villám), Szaszák, Lipták-Pikó, Ökrös (Víg). Edző: Varga Péter.

Szeghalom: Vastagh – Takács, Vágási, Zsömbörgi, Tatár, Marton (László L.), Radics, Polonio-Guerreiro, Mészáros (Csikós), Komódi (Kasza), Darányi. Edző: Oláh Ferenc.

Gólszerző: Ökrös (15., 60.). Jó: az egész hazai csapat, ill. senki.

A vendégek léptek fel kezdeményezően, de mezőnyfölényük meddő volt. A hazaiak egy védelmi és kapushiba után megszerezték a hőn áhított vezetést, amitől még lelkesebbek lettek. A második félidőben a szeghalmi edző cserékkel igyekezett frissíteni csapatán, de különösebben nem változott a játék képe, a vendégek erőlködtek, a Jamina futballistái pedig nagy elszántsággal küzdöttek és jobban akarták a győzelmet. A sikerük meglepő, de megérdemelt.

Varga Péter: – A hiányzóink ellenére az akarat és a szív vitt bennünket előre. Már csak ezért is teljesen megérdemelt győzelmet arattunk, ami különösen nagy dolgok a múlt heti mérkőzés után.

Oláh Ferenc: – A mai napon nagy sajnálatomra nem érdemeltünk pontszerzést, a hazai csapat jobban akarta a sikert. Gratulálok az ellenfélnek a győzelemhez! Többes szám egyes személyben mondom: mélyen nézzünk magunkba!

O. B.

Gyomaendrődi FC–Nagyszénás SE 1–1 (1–0)

Gyomaendrőd, 110 néző. Vezette: Láza András.

Gyomaendrőd: Soczó – Bartik, Piss, Valach (Szabó P.), Forgács, Pásztor (Kovács A.), Lénárt (Szikszai), Molnár T., Berta, Hunya, Hanea. Edző: Karászi László.

Nagyszénás: Valuk – Libor, Lugasi M., Godár, Kovács L., Dócza, Gazsi, Nagy M., Kókai Á., Sebők, Nagy Sz. Edző: Juhász Norbert.

Gólszerző: Hanea (41.), ill. Sebők (93.). Kiállítva: Bartik (72. – második sárga lap), ill. Kovács L. (67. – második sárga lap). Jó: Forgács, Berta, Molnár T., Hunya, ill. Valach.

Kiegyenlített volt a mérkőzés eleje, majd jöttek a hazai helyzetek. Ebből egyet értékesítve mentek pihenőre a gyomaendrődi fiatalok. A második félidőben is főleg a vendéglátók akarata érvényesült, akik ha pontosabbak, akkor idő előtt lezárhatták volna a meccset. Helyette a futball örök igazsága érvényesült, mert egy pontrúgásból szerencsével egyenlített a Szénás.

Karászi László: – Agyonnyert mérkőzést tudtunk lehozni „ikszre”. Végtelenül csalódott vagyok.

Juhász Norbert: – Erősen megfogyatkozva, némi szerencsével szereztünk egy pontot.

Vinkovics Attila

Békéscsaba 1912 Előre II.–Mezőhegyesi SE 2–1 (1–0)

Békéscsaba, 100 néző. Vezette: Bálint Attila.

Békéscsaba II.: Somogyi – Csák, Rédling, Sirokmán (Pusztai), Marik (Rostás), Babinyecz, Hursán, Orvos, Tóth B., Mágocsi, Farkas Á. Edző: Jakab Péter.

Mezőhegyes: Varga P. – Jámbor, Papp M., Balogh D., Zsilák (Pálhidai), Varga T., Isaszegi M., Rotár, Isaszegi B. (Czene P.), Oszlács (Czene Z.), Karancsi. Edző: Ács Levente.

Gólszerző: Mágocsi (10.), Rédling (92.), ill. Oszlács (67.). Jó: Babinyecz, Rostás, ill. Varga P., Oszlács, Papp M., Jámbor, Balogh D.

Az első negyedórában négy nagy lehetőséget teremtett a Békéscsaba, de csak egyet tudott értékesíteni. Szünet után a határvárosiak eredményesen próbálkoztak. A meccs utolsó negyedében mindkét fél a győzelemre tört, végül a hazaiak

Jakab Péter: – Az első félidőben eldönthettünk volna a mérkőzést pontosabb befejezésekkel. A vendégek egyenlítését követően nagyon akartuk a győzelmet, de a rossz felfogásban játszottunk, így a végén szerencsére is szükségünk volt a sikerhez.

Ács Levente: – Az első félidőben nem tetszett, amit láttam. Pozitívum azonban hogy a folytatásra tudtunk váltani és bár pontot nem sikerült szereznünk, nagyon közel voltunk hozzá.

B. Zs.

Következik

8. forduló. Október 7., szombat, 15.00: Jamina SE–Gyomaendrődi FC, Szeghalmi FC–Békéscsaba 1912 Előre II., Mezőhegyesi SE–Szarvasi FC, Orosházi MTK-ULE–Gyulai TFC, Medgyesbodzás SE–Nagyszénás SE.

Mesterlövészek

9 gólos: Tanner Gergő (Gyula).

8 gólos: Babolek Zoltán (Orosháza).

7 gólos: Furár Róbert (Szarvas), Hanea Márkó (Gyomaendrőd).

6 gólos: Varga József-Dominik (Gyula).

5 gólos: Isaszegi Máté (Mezőhegyes), Ökrös Dávid (Jamina SE), Sebők Martin (Nagyszénás).

4 gólos: Bány Bence (Szarvas), Huszár Gergő (Orosháza), Zsilák Máté (Mezőhegyes).

3 gólos: Bozsó Milán (Medgyesbodzás), Csák Albert (Békéscsaba II.), Ilyés Tamás (Békéscsaba II.), Kiss László Dávid (Szeghalom), Mágocsi Bence (Békéscsaba II.), Miszlai László (Orosháza), Papp Márton (Mezőhegyes).