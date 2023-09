A megszokott Békéscsabát láthatták a pályán, az Előrét Kispestre is elkísérő szurkolók, amely kezdettől dominálta a mérkőzést, és agresszív támadójátékkal próbált mielőbb előnyt szerezni. Ez a pillanat a 17. percben jött el, amikor egy balról középre tett labdát az üresen hagyott Pintér helyezett elegánsak a kapu bal oldalába pár lépésről. Tovább támadtak a lilák, ennek a hozadéka lett Vólent találata is, aki centerpozícióban brusztolta ki magának a lehetőséget bő félórányi játék után. A hazaiak válasza sem váratott sokat, Simon büntetőből vette be Póser kapuját, miután egy alapvonali betörést Mikló állított meg szabálytalanul. Ettől egy kicsit felbátorodtak a Honvéd fiataljai, de nem tudták veszélyeztetni a csabaiak vezetését.

A második félidőre pedig visszatért a játék a korábbi medrébe. Egy rossz becsúszás miatt már az elején emberelőnybe került az Előre, Vólent pedig gyorsan lemásolta első gólját. Egyirányú játék folyt, a viharsarki játékosok nagy kedvvel fociztak, jelentős fölényt kiharcolva. A meccs utolsó negyedében a frissen beszálló támadók is bizonyítottak: előbb Geiger fejezett be egy mélységi kiugratást, majd Kóródi volt határozott a kapu torkában, magabiztossá téve a lilák megérdemelt sikerét.

Csató Sándor: – Amiért jöttünk, elértük. Magabiztos győzelem volt, bár akadt egy rövid időszak, amikor az ellenfél is jól nézett ki. Úgy vélem, ilyen arányban is megérdemelt a sikerünk.

Bp. Honvéd-MFA II.–Békéscsaba 1912 Előre 1–5 (1–2)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Budapest, 150 néző. Vezette: Maml Zoltán (Sinkovicz Dániel, Deme Rajmund).

Bp. Honvéd II.: Gyetván – Polák, Horváth B., Kaczvinszki, Menyhárt – Vojtko, Babulják (Szabó B., 85.), Palócz (Kubitsch, 56.) – Simon B. (Tarcson, 85.), Haragos (Benkő, 74.), Tóth L. (Simon Sz., 74.). Vezetőedző: Kurucsai Milán.

Békéscsaba: Póser – Mihály (Komáromi, 66.), Albert, Farkas M. (Futó, 74.), Bora – Hodonicki, Váradi, Pintér, Mikló (Kóródi, 66.) – Sármány (Geiger, 56.), Vólent (Rédling, 56.). Vezetőedző: Csató Sándor.

Gólszerző: Simon B. (36. – 11-esből), ill. Pintér (18.), Vólent (32., 55.), Geiger (72.), Kóródi (81.). Kiállítva: Kaczvinszki (50. – második sárga lap), ill. Rédling (89. – második sárga lap).