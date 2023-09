Két viharsarki derbit is tartogatott az NB II.-es férfi bajnokság hétvégi harmadik játéknapi programja. Orosházán ezúttal a Kondoros nem tudta megfékezni az újonc CSIKO SE száguldását, Békésen pedig az Újkígyós érvényesítette nagyobb rutinját, megtartva ezzel a veretlenségét is.

Békési FKC U23–FISE-Újkígyós 29–36 (17–21)

NB II.-es férfi mérkőzés. Békés, 50 néző. Vezette: Juhász I., Szilágyi G.

Békés: Vígh – Novák E. 4, Lukács 6 (1), Novák Zs. 3, Furka 4, Kádas N. 6, Fekete B. 1. Csere: Gyebnár (kapus), Kiss-Horváth 2, Pocsai, Fábián 1, Halasi 1, Ritter, Miszlai 1, Kádas V. Edző: Vólent János.

Újkígyós: ECKER – BALOGH J. 2, Gábor 1, Kádas B. 12 (5), FARKAS BALÁZS 6, Fekete G. 2, Farkas Bálint 2. Csere: Kecskeméti, Kiss N. (kapusok), Harangozó, Balázs Á., FEKETE L. 4 (1), Ivanics 2, BRANYICZKI 4, Müller 1, Hajgató. Edző: Szabó Zsolt.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc. Hétméteresek: 4/1, ill. 8/6.

Vólent János: – Gratulálok a debütáló serdülőkorú játékosainknak, a sérültjeinknek pedig mielőbib felépülést kívánok. Sok sikert a Kígyósnak!

Szabó Zsolt: – Fontos pontokat szereztünk egy jó iramú mérkőzésen. Végig kézben tartottuk az irányítást, ez nagyon fontos volt. A remek csapatmunkát jó egyéni teljesítmények fűszerezték.

CSIKO SE Orosháza–Kondorosi KK 36–30 (22–13)

Orosháza, 250 néző. Vezette: Grézló, Miklós.

Orosháza: Pajkó – Pásztor M. 4, Szász 9, Héjja 3, Simon 3, AMBRUS 4, NÉMETH L. 7. Csere: Pukánszki (kapus), Nánási, Andrikó 1, PÁSZTOR Á. 1, Farkas S., Nagy Kristóf 1, Nadicsán 2, Viczián 1, Kruchió. Játékos-edző: Héjja Ádám.

Kondoros: Pankotai – Istenes L. 4, PAPP K. 8, POLGÁR 6, Gazsó 2, PADLA 5, Lőrinczi 3. Cserék: Kondé, Sztancsik (kapusok), Bögre 2, Kasnyik V., Kasnyik T., Istenes I. Edző: Kósa Balázs.

Kiállítások: 12, ill. 8 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 2/2.

Héjja Ádám: – Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, az előre megbeszélteket betartottuk. Védekezésünk feszes volt, kapuban is jól teljesítettünk, melyeknek eredményeképpen több könnyű gólt is tudtunk lőni. A kialakult gólkülönbségnek köszönhetően a második játékrészben a fiatalok is megkapták a játéklehetőséget, hogy szokják a felnőtt mérkőzések légkörét. A szurkolóknak ismételten köszönjük a biztatást, hatalmas hangulatot teremtettek megint.

Kósa Balázs: – Gratulálok a hazai csapatnak! Sajnos már az első tíz percben eldőlt a mérkőzés, mivel gyermeteg hibákat vétettünk, sok labdaeladásunk volt. Szerencsére a tartásunk megmaradt és szépen vissza tudtunk jönni a meccsbe, bár esélyünk nem volt a győzelemre. Gratulálok a fiúknak, a második félidőben egy jó meccset tudtunk játszani az Orosházával.

További eredmények: Makói KC–Berettyó MSE 34–24, Pick Szeged III.–Mezőtúri AFC 38–45.