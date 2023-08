Nem is akárhogyan, hiszen minden napra jutott számára egy versenyszám, és a délelőtti előfutamokat követően hat alkalommal bejutott a délutáni döntőkbe is. Ahol valamennyi alkalommal remek időket úszva eredményesen helyt állt, és nem sok hiányzott ahhoz, hogy éremmel térjen haza. Ehhez legközelebb a 200 méteres mellúszásban állt, ahol végül a negyedik helyen csapott célba. De a százas távon, valamint a 200 méteres pillangóúszásban is dobogó közeli eredményt ért el.

Edzője, Petróczki Zsombor itthonról követte tanítványai teljesítményét, és így foglalta össze tapasztalatait: – Orsi összességében hét versenyszámban állt rajthoz, előzetes elvárásaimnak megfelelően minden versenyszám döntőjében egyéni csúcsot úszott, volt amelyik esetben ez már az előfutamban is sikerült. A legkedvesebbek számomra a kétszáz méteres pillangóúszás, illetve a hosszabb gyorsúszó számok időeredményei, mivel ezekben a számokban jelentős előrelépést ért el. A mellúszó távokon 50, 100, 200 méteren három új siket országos csúcsot úszott. Úgy érzem, kifejezetten jól sikerült a felkészülés és a formába hozás. Hasznosak voltak klubunk vezetőedzőjének, Szarvas Jánosnak szakmai iránymutatásai, a verseny alatt pedig jó döntéseket hozott Orsi és kísérője, Király Róbert Belián szakágvezető, valamint szeretném megemlíteni Szabados Edit személyi edző kiváló szárazföldi munkáját is.

Zsilinszki Orsi helyezései és eredményei. 800 méteres gyorsúszás: 6. hely (egyéni csúcs). 1500 méteres gyorsúszás: 6. hely (egyéni csúcs). 100 méteres pillangóúszás: 7. hely (egyéni csúcs). 200 méteres pillangóúszás: 5. hely (egyéni csúcs). 50 méteres mellúszás: 6. hely (egyéni csúcs és új siketnéma országos csúcs). 100 méteres mellúszás: 5. hely (egyéni és új siketnéma országos csúcs). 200 méteres mellúszás: 4. hely (egyéni csúcs és új siketnéma országos csúcs).