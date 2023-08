A békéscsabai lehetőség és hazatérés több szempontból is kapóra jött neki, ugyanis a párja itt kapott új állást, de Bea is szeretett volna a kézilabda világán kívül (amit 11 évesen kezdett el űzni és később is csak kézisekkel dolgozott), másfelé is nyitni. A röplabdához korábban semmi kapcsolódása nem volt, pont emiatt rendkívül izgatott az új kihívást illetően. Nagyon várja, hogy egy magas színvonalat képviselő klubnál, jó szakemberek mellett dolgozhasson. A felnőtt csapat mellett fog fizioterapeutaként tevékenykedni Ferenc Károllyal szoros együttműködésben, fő területe a prevenció és a rehabilitáció lesz.