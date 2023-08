A 27 éves tréner Székesfehérváron ismerkedett meg a röplabdával. Középiskolásként Dunaújvárosba igazolva bemutatkozott az utánpótlás-válogatottban, valamint a felnőtt bajnokságban. Ezt követően visszatért Székesfehérvárra, ahol játékos pályafutása mellett belekezdett az edzősködésbe is. A nyáron a Viharsarokba költözött, hogy a csabai U17-es III. osztályú csapat vezetése mellett Csányi Rolandnak is segítsen az U20-as I. osztályú alakulatnál, de még az extraligás együttes mellett is tevékenykedni fog.