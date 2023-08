Bár a Kórház utcai Stadion gyepszőnyegének betegsége miatt az Előrénél fontolgatták a pályaválasztói jog felcserélését, végül azonban erre nem került sor, mert a fű állapota sokat javult és alkalmas lesz játékra. A pont nélkül sereghajtó kecskemétiek vendégjátéka egyébiránt kötelező kihívást jelent a hibátlanul menetelő csabaiak számára, és még abban az esetben is igaz ez, ha a vendégeknél NB I.-es forduló hiányában bizonyára lesznek visszajátszók az élvonalbeli keretükből.

Csató Sándor, az Előre vezetőedzője: – Veszélyes tényező lenne, ha a tabella állásából indulnánk ki a szerdai mérkőzés kapcsán, éppen ezért nem is foglalkozunk azzal. Tudjuk, hogy egy tehetséges fiatalokból álló csapat látogat hozzánk, próbáltunk belőle a legjobb tudásunk szerint felkészülni. Szeretnénk folytatni a megkezdett sorozatunkat, kizárólag a győzelem megszerzése vezérel bennünket. A sérültjeink felépültek, eltiltottunk sincs, így a pillanatnyilag legjobbnak vélt meccskeret áll a rendelkezésünkre.

A 7 pontjával a tabella 5. helyén álló Körösladány amolyan vízválasztó mérkőzés előtt áll, hiszen sikere esetén megmaradhat élmezőnyben, más eredmény viszont a középcsapatok közé sodorná. A jó képességű Pénzügyőr látogat a sárréti városba, amelynek minimális elmaradása van a házigazdákkal szemben, és legutóbb Békéscsabán bizonyította, hogy rendkívül stabil elegyet formáz.

Ekker Attila, a Körösladány vezetőedzője: – A videók tanúsága alapján egy rendkívül masszív, taktikailag is érett csapatot fogadunk, így különös figyelmet érdemel részünkről az ellenfél. Függetlenül attól, hogy négy-öt játékosunk sérült, Talpalló Norbertre pedig az eltiltása miatt nem számolhatunk, szeretnénk kellemesen zárni a naptári nyarat. Amennyiben jól alakulnak a dolgok, akkor az idény első harmadát is eredményesen zárhatjuk, botlás esetén viszont a mérleg nyelve is más irányba billen. Annyi bizonyos, hogy a rendelkezésünkre álló játékosok részéről maximális odaadásra lesz szükség a siker érdekében. Jó kis ki-ki meccsre van kilátás, szoros eredménnyel.

A négy forduló után ötvenszázalékos mérleggel rendelkező Füzesgyarmatot a veretlenül álló ESMTK várja Pesterzsébeten. A „Liza” a Magyar Kupában szombaton éppen Szarvason parádézott, bizonyítva azt, hogy az eddigi eredménysora nem a véletlen műve, és komolyan kell számolni vele akár az éremért folyó versengésben is.

Boros Tibor, az Füzesgyarmat szakmai koordinátora: – Egyelőre nehezen ismerem ki a csapatunkat. Amikor még nem is számítottam rá, eredményesnek bizonyult, amikor meg azt éreztem, hogy létszámban és minőségben is kezdünk összeállni, akkor viszont rúgott gól nélküli pofonokat kaptunk. A szerdai játéknap nem igazán kedvez nekünk idegenben, munkahelyi elfoglaltság miatt többen sem tudnak pályára lépni. Próbáljuk függetleníteni magunkat ettől, és igyekszünk tisztesen helytállni. Az eredménnyel kapcsolatban nincs különösebb elváráson, persze azért a kedvezőtlen előjelek ellenére szeretnénk meglepetést okozni, ám ehhez fegyelmezett teljesítményre lesz szükség.

Az 5. forduló programja

Augusztus 30., szerda, 17.30: Békéscsaba 1912 Előre–Kecskeméti TE II., Erzsébeti SMTK–Füzesgyarmati SK, Körösladány MSK–Pénzügyőr SE, Szeged-Csanád Grosics Akadémia II.–Monori SE, BKV Előre–Martfűi LSE, FC Dabas–Bp. Honvéd II., Vasas FC II.–Ceglédi VSE, Szolnoki MÁV FC–Hódmezővásárhelyi FC.