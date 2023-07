Eredmény, ezüst divízió, döntő, visszavágó: Lettország-Magyarország 3-0 (21, 16, 18) A párharcot Lettország nyerte kettős győzelemmel, 6-1-es játszmaaránnyal. A finálé csütörtöki első mérkőzését 3-1-re nyerték meg a lettek Békéscsabán.

A nyolc tétmérkőzés óta veretlen Lettország kezdte jobban a találkozót, de a vendégek egy 6-1-es sorozattal fordítottak, és az első szettben először és utoljára 12-11-nél vezettek. A házigazdák sorozatban négy pontot ütöttek, az ekkor megszerzett előnyüket magabiztosan őrizték meg a játszma végéig (25-21).

A második felvonásban is csak egyszer állt jobban a magyar válogatott: 5-4-nél. Utána egyre nagyobb fölényben voltak a lettek, egy alkalommal már tíz ponttal is vezettek, és újabb részsikerükkel eldöntötték a finálét (25-16). A balti csapat szövetségi kapitánya a harmadik szettben is az alapcsapatát játszatta, így a játék képe nem változott. A vendégek ezúttal egyszer sem kerültek előnybe, és bár 17-16-ig jól tartották magukat, a folytatásban már csak két pontot szereztek.

A győztes lettek a következő kiírásban az arany divízióban szerepelnek majd. A magyar együttesnek nem sikerült a feljutás, ennek ellenére a legjobb El-szereplését produkálta, ugyanis tavaly negyedikként, 2021-ben bronzérmesként zárta a sorozatot.