A sárrétiek a tavaly még Közép csoportban szereplő, ott ezüstérmes Hódmezővásárhely otthonában léptek pályára és szenvedtek „vállalható” különbségű vereséget.

Hódmezővásárhelyi FC–Füzesgyarmati SK 3–0 (1–0)

Felkészülési labdarúgó-mérkőzés, Hódmezővásárhely.

Hódmezővásárhely: Deczki – Orosz, Hunya, Zana, Zámbori – Juhász, Sipos G., Czékus, Gréczi – Dobronoky, Tóth D. Játszott még: Hegyes, Vastag, Bogdán, Arany, Guth, Bánfi, Ondrejó, Vladul, Bónus, Búzás, Hegedűs, Borbás. Edző: Antal Krisztián.

Füzesgyarmat: Fildan – Pohl, Csáki, Hadnagy, Pinte – Bódis, Kiss P. – Szabó B., Kis Sz., Bartók – Virág. Játszott még: Zsibrita, Bella, Hoffmann, Béres, Csaplár, Pákozdi, Juhász. Szakmai koordinátor: Boros Tibor.

Gólszerző: Dobronoky (13.), Vladul (51., 84. – 11-esből).

Pinte Krisztián (Jászberény), Kiss Péter (DVTK II.) és Bella Stanislav (Tarpa) személyében három próbázó is bemutatkozott a sárrétieknél. Az első félidőben a vásárhelyiek többet birtokolták a labdát, de csak egy komoly helyzetük adódott, igaz azt eredményesen fejezték be. A gyarmatiak valamivel veszélyesebbek voltak, a kapu előterében viszont elfogyott a tudományuk.

A szünetben sort cserélt a Hódmezővásárhely, és a sárrétieknél is beszálltak a kispadon ülő fiatalok. Ekkor már több ígéretes helyzetet dolgoztak ki a házigazdák, ezekből kettőt értékesíteni is tudott. A vendégek csikócsapata csak egy-egy alkalommal tudott eljutni a vásárhelyi kapuig, ezzel ki is merítve a támadójátékban rejlő potenciált.

Boros Tibor: – Az első félidőben volt tartása és arculata a csapatunknak, a szünetben végrehajtott cserék után viszont már kiütközött a minőségi különbség a hazaiak javára. Tisztában vagyok azzal, hogy az építkezés nehéz és lassú folyamat, de úgy látom, hogy a játékosaink partnerek ebben.