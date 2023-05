Ceglédi KE II–Gyulai Color KE 97-55 (27-18, 16-17, 17-8, 37-12)

NB II-es férfi mérkőzés, Szolnok, 40 néző. Vezette: Mezei, Fenyvesi.

Gyula: Marschal 11/6, Cseman 9/3, Lökös 2, Berecz 17/15, Osgyáni 8. Csere: Hajdú Z. 8. Edző: Hajdú János Zoltán. A Cegléd legjobb pontszerzői: Kovács A. 23/21, Pásztor 22/6, Fodor 17/3, Horváth Cs. 14/3, Bujáki 11/9.

A hazaiak mindössze 7, a vendégek csupán 6 játékost neveztek a mérkőzésre, amely ennek megfelelően sportszerű keretek között zajlott. A gyulaiak az első félidő során Berecz Tamás eredményes távoli dobásaival tartották a lépést, a második negyedben kifejezetten jól is működött a játékuk, ennek eredményeként ezt az etapot meg is nyerték. A szünet után azonban mintha elfáradtak volna a ceglédiek által diktált tempóban. Előbb csak a pontok maradtak el, a záró negyedre viszont az addig működő védekezés is csődöt mondott. A ceglédiek az utolsó tíz percben 9 triplát süllyesztettek el a gyulai gyűrűben, ebből hetet egymaga Kovács Attila ért el, aki ezzel a mezőny legeredményesebb tagjává lőtte magát. A fürdővárosiak legközelebb május 13-án lépnek pályára, amikor is az egri illetőségű Eszterházy SC csapatát látják vendégül.