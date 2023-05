Az első napon a premier, U24 és U18 korosztály bizonyíthatott. Nyugodt víz és szép idő fogadta a fiatalokat. A Körös Dragon SE 3 versenyzővel képviselte magát. Varga Adrienn az U18 korosztályban mindkét távon második helyen ért célba. Premier korosztályban Markovics Ábel és András Szabolcs szállt hajóba. Előbbi fiú a 150 méteres versenytávon győzedelmeskedett, 1500 méteren 8. helyen ért célba. András Szabolcs 150 méteren nem jutott a 6-os döntőbe, viszont a hosszú távon az előkelőnek mondható 4. helyen zárt.

A második napon már nem volt kegyes az időjárás. Erős hátszél nehezítette a rajtvonalra való felsorakozást, valamint szinte folyamatosan zápor tette hűvössé a levegőt.

A szenior divízióban már nagyobb létszámmal képviseltette magát a Körös Dragon, több korosztályban adtak le nevezést. A 150 méteres rövidtáv szenior A korosztályának hatos döntőjében öt szarvasi versenyzőt szólítottak a rajtvonalra. Ezen a napon Balázs Tibor nem talált legyőzőre, komoly fölénnyel ért elsőként a célba. Klubtársai közül Wichmann Barnabás 3., Tóth Gábor 4., Pálfi János 5., Szitó Szabolcs pedig 6. helyen siklott a célba. Balázs Tibor a hosszútávon is a legjobb idővel ért célba. Mögötte ismét több dragonos sorakozott: Pálfi János 2., Wichmann Barnabás 4., Szitó Szabolcs 5., Tóth Gábor 7., Séllei Csaba 8., Kozma Gábor 9., míg Terhes Attila 13. helyezéssel zárt. Szenior B korosztályban Kis Pál 1500 méteren lapátolta be magát 5. helyen a célba. Szenior C mezőnyében Bogár Gábor jutott a 150 méteres fináléba, ahol szintén 5. lett. A hosszútávon Nyerges Miklós 2., Bogár Gábor 8., Csordás István 10. helyen vitte be hajóját. A hölgyeknél Nagyné Tímár Tünde a szenior A korosztályban egyik távon sem talált legyőzőre, míg Krúzs Gabriella a hosszabb távon állhatott a dobogó második fokára.

– Összességében elégedettek lehetünk az elért eredményekkel, a fiatalabbak közül azonban többen is részt vehetnének ezen a megmérettetésen is. Az egyéni teljesítmények biztatóak a szeptemberben sorra kerülő Klub Európa-bajnokságra nézve, amelyre nagy erőkkel készül egyesületünk – értékelt Nyerges Miklós a Dragon SE elnöke, külön is kiemelve Balázs Tibor és Nagyné Tímár Tünde eredményét, akik a premierek között is az elsők között lettek volna időeredményükkel, így kétszeres magyar bajnokként térhettek haza.