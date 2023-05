Optimum Solar-Békési FKC–Pick Szeged U21 35–33 (18–14)

NB I B-s férfi mérkőzés. Békés, 300 néző. Vezette: Bátori Bence Martin, Szécsi Lantos Boldizsár.

Békés: Kiss O. – Hrabák 2, HASZILLÓ 3, Varsandán 2, Árpási 2, MEZEI 10 (4), Novák Zs. Csere: Borbély, Takács 2 (kapusok), Laufer 3, Horváth L. 4, DÁVID 5, FEDOR 2, Kovács R., Balogh B., Kovács Sz. Edző: Padla József. A Szeged legjobb góldobói: Varga M. 7 (1), Kretz 6 (3), Szabó Á. (6), Rea 4.

Kiállítások: 18, ill. 14 perc + Molnár R. a 46. percben kizárva. Kék lap: Dávid, ill. Krivokapics a 60. percben. Hétméteresek: 4/4, ill. 5/4.

Szorosan alakult a mérkőzés eleje, a házigazdák a 10. perc táján tudtak tartósan 2-3 gólnyi távolságot kialakítani. A lendületes kézilabdát játszó szegedi fiatalok nem hagyták leszakítani magukat, rendre minimalizálták a különbséget. Csak a játékrész hajrájában lett megnyugtató a békésiek fórja, amikor Horváth László egymást követően háromszor is betalált. A második félidő elején 21–15-nél úgy tűnt, hogy a BFKC-nek nem jelenthet gondot a pontok begyűjtése. A vendégek ugyanakkor máshogy gondolták: a 46. percre szívós munkával 27–25-re alakították az eredményt. Ekkor megint a hazaiak kaptak el egy jó szériát (31–26), de így sem érezhették magukat nyeregben, mert a Tisza-partiak sokadszor is egy gólra közelítették meg őket. A feszült hangulatú végjátékban egy korábbi sérelem után a szegediek kapusa akasztotta össze a bajszát Dávid Márkéval, kisebb fajta kakaskodás után a játékvezetők zsebéből villant a piros és némileg váratlanul a kék cédula is, de az eredmény a békésiek számára alakult kedvezően.

Padla József: – Szép győzelmet arattunk egy végig feszült hangulatú találkozó, ezzel elértük a kitűzött céljainkat. Gratulálok a csapatnak és mindazoknak, akik támogattak bennünket ebben. A szurkolóink ismét remek hangulatot teremtve buzdítottak bennünket.