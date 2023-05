Ahogy arról beszámoltunk a nemzeti csapat az Arany Európa Ligára készül, jelenleg 15 játékossal, benne négy békéscsabaival, a nyitásfogadó ütő, Glemboczki Zóávala, a center Pintér Andreával, a liberó Kertész Petrával és a feladó Bagyinka Fannival.

A keretnek jelenleg a maga 28 évével Pintér Andrea, a Swietelsky-Békéscsaba centere a korelnöke.

– Ez nekem is hihetetlennek tűnik, de valóban így van – nyilatkozta az egyik edzés után a Magyar Röplabda Szövetség hivatalos honlapján. – Azonban ez is jól mutatja, hogy mennyire fiatal ez a mostani keret, de örülök neki, hogy engem is meghívtak, és hogy itt lehetek. Persze igyekszem majd felvenni a versenyt a trónkövetelőkkel. – Annak ellenére, hogy sok játékos most először van itt, azért elég jól ismerjük egymást, hiszen vagy csapattársak vagyunk, vagy a pályán találkoztunk már ellenfélként. Persze össze kell még csiszolódnunk, de úgy gondolom, hogy egy nagyon jó nyár elé nézünk. Hozzátette, az Európa Ligára nem merne jósolni, hiszen azt még nem tudjuk, hogy a másik két rivális válogatott mennyire megfiatalított kerettel vág majd neki sorozatnak, hiszen nem csak a mieinknek, hanem az ukránoknak és a franciáknak is az Európa-bajnokság lesz majd a fő versenye idén.