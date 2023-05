A soron következő Kisvárda elleni erőpróba kapcsán egyébként sem eretnekség azt gondolni, hogy Gyimesi Kittiék jó kilátásokkal várhatják a találkozót, akik egy remek finissel, talán még feljebb is léphetnének a tabellán. Az év során egyébként előbb a kupában, majd a bajnokságban csaptak össze, a 16 pontjukkal 10. helyen tanyázó szabolcsiakkal. A második számú sorozatban 20–20-as eredménnyel bravúros továbbjutás lett a vége, az NB I.-ben viszont 28–20-ra a házigazdák bizonyultak jobbnak. Akkor még a vármegyeszékhelyen is jól ismert Bakó Botond irányításával, akit az MTK-tól elszenvedett 31–20-as vereséget követően menesztettek február derekán. A munkakört Dévényi János örökölte meg, akivel 6 pontot gyűjtöttek be a Radojevics Tamara által vezérelt piros-fehérek. Nyertek nyomban Budaörsön, majd „elkapták” odahaza az Érdet és meglepetésre a Vácot. Persze azért ők sem hibátlanok, erre utal legalábbis a legutóbbi háton kívüli bajnokijuk, ahol 28–17 arányú súlyos vereségbe szaladtak bele a NEKA vendégeként. Bohus Bea tanítványainak teljesítménye követendő példa lehet a csabai brigád számára is szombat este.

K&H Női Kézilabda Liga, 23. forduló. Május 6., szombat, 18.00: EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE–Kisvárda Master Good SE. Vezeti: Bóna Szabolcs, Földesi Csaba.