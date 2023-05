– Korábban is voltak kisebb-nagyobb sérüléseim, majd novemberben meg is műtötték a könyökömet. Hladony Sándor fizioterapeuta rengeteget segített, de nem hittem volna, hogy ilyen gyorsan utolérem magamat – mondta a Kopp Békéscsabai AC dobóatlétája. – Edzőmmel – aki a válogatott Rivasz-Tóth Norbertet és a szintén gerelyhajító Szilágyi Rékát is felkészíti – nagyon jó munkát végzünk. Persze van még javítanivaló és még ennél is lehet jobbat dobni. Ez az eredmény egy ajándék, és még nem is nagyon néztük a világbajnoki szereplés esélyeit. Megnézzük, hogy tudunk-e többet, hogy milyen további terhelést bírok el. de továbbra is óvatosan, türelmesen készülünk, a dobásszámot is visszavettük. A vb-szint 63,80 méter, de inkább a ranglistára figyelünk. Eddig két versenyem volt, ötöt vesznek alapul, vagyis igyekszünk több hazai versenyen is elindulni.

Tóth Sándor, a Kopp Békéscsabai AC vezetőedzője a türelem és a kitartás gyümölcsének nevezte Bogdán Annabella eredményét.

– Sokat tesz azért, hogy a sok sérülés után visszatérjen a honi legjobbak közé és mi is támogatjuk ebben. Lesznek még olyan versenyek, amelyeken pontokat gyűjthet – mondta a szakember.