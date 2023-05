Jamina SE (9.)–Gyomaendrődi FC (8.)

Pozsár Gábor, a Jamina SE edzője: – Az biztató, hogy sok helyzetet kidolgozunk a mérkőzéseken, de még mindig sokat hibázunk. Ha támadunk és gólokat rúgunk, akkor sajnos sebezhetőbbé válik a védelem. Ha stabilak leszünk és azt nyújtjuk, amit az elmúlt mérkőzéseken, bízhatunk a jó eredményben, bár ehhez oda kell figyelnünk a Gyomaendrőd fiatal, gyors játékosaira.

Végegyházi SE (1.)–Medgyesbodzás SE (7.)

Balázs József, a Végegyházi SE edzője: – Az elmúlt héten sok gólt rúgtunk és szeretnénk a Medgyesbodzás ellen is megtartani ezt a szériát. Hazai pályán természetesen meg szeretnénk nyerni a mérkőzést. Tudjuk milyen játékerőt képvisel az ellenfél és nehéz lesz feltörni a védekezésüket. Vannak korábbról is sérültjeink, legutóbb pedig Bojtos Tamás és Bagyinszki Attila került fel a maródiak listájára. Igyekszünk lendületből végig vinni a hátralévő mérkőzéseinket.

Gyulai TFC (4.)–Szeghalmi FC (5.)

Sajben Gábor, a Gyulai TFC edzője: – A három „nagy” az Orosháza, a Végegyháza és legutóbb a Szarvas ellen is kiváló hozzáállással játszottak a fiataljaink. Jó lenne, ha a középmezőny csapatai ellen is hasonló futballal rukkolnának ki. A Szeghalom új edzővel már három mérkőzést megnyert, láthatólag egyre jobban összeállt. Több jó képességű focistájuk is van, egyszóval nem lesz könnyű ellenük, de a célunk nem lehet más, mint hogy fiatalos lendülettel megnyerjük a párharcot. Biztosan lesznek változások a csapatban, mert többen is visszatérnek a múlt héten hiányzók közül.

Szabadnapos: Nagyszénás SE (6.).