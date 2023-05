Gyulai Amazonok–FC Hatvan 1–1 (1–0)

NB II-es női labdarúgó-mérkőzés. Gyula, 50 néző. Vezette: Barta Viktória.

Gyula: Kósa (Szűcs) – Kurta (Nagy K.), Szappanos, Mészáros, Lovas, Kajári, Czirók, Hack, Kurai, Mezei, Komlósi. Edző: Molnár Zoltánné.

Gólszerző: Kajári (36.), ill. Baranyi (80.).

Az első félidő hazai dominanciát hozott, több helyzet is adódott a gyulai lányok előtt, de a gólra bő félórát kellett várni, amikor is Mezei Virág remek beadására Kajári Gabriella érkezett kiváló ütemben. Szünet után vezetése ellenére elbizonytalanodott az Amazonok. A Hatvan többször vezetett ígéretes kontrákat, igaz a házgazdáknál is volt olyan periódus, amikor le tudták volna zárni a mérkőzést. Ehelyett a 80. percben egalizáltak a hevesiek, az eredmény pedig már nem is változott.

Molnár Zoltánné: – Jól kezdtünk, az első félidei játékunkkal kifejezetten elégedett voltam. Sajnálom, hogy nem tudtuk itthon tartani a három pontot, azonban láttam a jövőre nézve is biztató dolgokat.