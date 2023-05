A házigazda Rácz Kickboxing Team mint mindig, ezúttal is kitett magáért. A verseny iránt nagy érdeklődés nyilvánult meg, 32 egyesület 247 versenyzője több szabályrendszerben összesen 394 nevezést adott le. Nem sokkal az utánpótlás kick-box ob előtt ez a verseny jó alkalmat biztosított a felkészülésre, a saját forma lemérésére és a várható mezőny megismerésére is, annak ellenére, hogy nagy számban indultak teljesen kezdők is.

A következő, sok mindent, többek között a válogatottságot és a nyár végi, isztambuli utánpótlás kick-box világbajnokságra kijutást eldöntő tatamis küzdelmi verseny az esztergomi Suzuki Arénában sorra kerülő utánpótlás magyar bajnokság lesz május 27-én.

Point-fighting szabályrendszer

A Békéscsabai JALTE-Debreczeni Team eredményei. Junior. 63 kg: 1. Malatyinszki Bendegúz. Kadet 2, ifjúsági. 47 kg: 3. Kovács Benjamin. 52 kg. 1. Matuska Máté. 57 kg. 1. Gyeraj Ákos. 55 kg: 1. Tóth Izabella. Kadet 1, serdülő. 28 kg: 3. Gróf Nimród Attila. 32 kg: 1. Peregi Zétény. 37 kg: 1. Nagy Goron Máté, 2. Born Henrik. 42 kg: 1. Szvarnasz Janisz, 2. Stir István. 47 kg: 3. Szűcs Levente. 28 kg: 1. Jancsó Csenge

2. Nátor Petra. 32 kg: 1. Debreczeni Lilla, 3. Fazekas Kinga. Gyermek korosztály. 24 kg: 1. Peregi Botond. 27 kg: 3. Ambrus Gyula Sebestyén. 30 kg: 3. Pécsi Alex. 33 kg: 1. Tóth Kevin. +36 kg: 1. Hugyecz Donát, 2. Szűcs Máté. Gyakorló kezdők. Kadet 1, serdülő. 28 kg: 2. Farkas Bianka. Gyermek korosztály. 24 kg: 3. Békési Bence. 27 kg: 3. Jantyik Ákos, 3. Nátor Dániel.

Light-contact szabályrendszer. Felnőtt. 57 kg: 2. Zahorecz Noel (Contact KTHE, Orosháza). Junior. 63 kg: 1. Malatyinszki Bendegúz (Békéscsabai JALTE-Debreczeni Team). 69 kg: 2. Lakatos Erik (HED-LAND Sportcsarnok SE, Mezőberény). 60 kg: 3. Szebeni Zsófia (Kondorosi Kick-box Klub). Kadet 2, ifjúsági. 57 kg: 2. Gyeraj Ákos. 62 kg: 1. Tóth Lajos. 69 kg: 1. Mezei Tamás (mindkettő Barátság SE Battonya). +69 kg: 1. Szák Péter (Békéscsabai JALTE-Debreczeni Team). 50 kg: 3. Kurunczi Noémi (Barátság SE Battonya). Kadet 1, serdülő. 28 kg: 3. Lipták Attila (Barátság SE Battonya). 32 kg: 3. Peregi Zétény. 42 kg: 2. Téglás Adrienn (Barátság SE Battonya).

Gyakorló kezdők. Felnőtt. 89 kg: 3. Ramasz Gergő (Contact KTHE Orosháza). Kadet 2, ifjúsági. 57 kg: 2. Tompa Zsombor (Contact KTHE Orosháza). Kadet 1, serdülő. 28 kg: 2. Farkas Bianka.

Kick-light szabályrendszer

Felnőtt. 57 kg: 2. Zahorecz Noel (Contact KTHE Orosháza). Junior. 69 kg: 2. Lakatos Erik (HED-LAND Sportcsarnok SE, Mezőberény). Kadet 2, ifjúsági. 62 kg: 1. Tóth Lajos, 3. Liszkai Tamás. 69 kg: 1. Mezei Tamás. 50 kg. 3. Kurunczi Noémi. Kadet 1, serdülő. 28 kg: 3.Lipták Attila. 42 kg: 2. Téglás Adrienn (mind Barátság SE Battonya).

Kezdő gyakorlók. Felnőtt. 89 kg: 2. Ramasz Gergő. Kadet 2, ifjúsági. 57 kg: 2. Tompa Zsombor (Contact KTHE Orosháza).

Formagyakorlat szabályrendszer, pusztakezes kreatív. Junior. Leány. 2. Markovics-Horváth Míra (Contact KTHE Orosháza). Kadet 2, ifjúsági. Fiú: 2. Tompa Zsombor (Contact KTHE Orosháza). Leány. Leány: 2. Bak Ágnes Panna (Hegyesi KBSE Füzesgyarmat). Kadet 1, serdülő:

2. Szemenyei Balázs, 3. Porubcsánszki Zalán. Gyermek: 2. Szemenyei Máté (mind Contact KTHE Orosháza). Fegyveres Keratív formagyakorlat. Kadet 2, ifjúsági fiú: 1. Petrovszki Márton (Kondorosi Kick-box Klub). Pusztakezes zenés forma. Kadet 2, ifjúsági: 3. Bak Ágnes Panna (Hegyesi KBSE Füzesgyarmat).