A legrosszabb osztályozós helyen álló lila-fehérek számára az Aqvital FC Csákvár ellen csak és kizárólag a három pont bekasszírozása az elfogadható, más esetben valóban leszakadhatnak a középmezőnytől.

Mivel az előző, 30. fordulóban még szorosabbá vált a bajnokság állása – a Kozármisleny és a Nyíregyháza is győzött, a Csákvár pedig döntetlent játszott a Doroggal, így a 16-20. helyek között mindössze 5 pontra szűkült a különbség. Egy, adott esetben két győzelemmel, na meg persze az eredmények kedvező alakulásával még ki lehetne szakadni a veszélyzónából, ehhez viszont szerdán győzni kell a Békéscsabának, amely utoljára február 19-én, a Szentlőrinc ellen (2–0) szerzett egyszerre három pontot.

A csákváriak 30 mérkőzés után 7 győzelem, 13 döntetlen, 10 vereség, valamint 34 pont birtokában a tabella 15. helyén állnak, amely biztos bennmaradást érne.

Legutóbb tavaly novemberben a Nyíregyháza ellen győzött az ellenfél, vagyis tizenkét meccs óta nyeretlen. Az Előre három helyezéssel és öt ponttal lemaradva a Csákvárhoz képest a táblázat 18. pozíciójából várja a fordulót, amely csak osztályozót ér. Ez utóbbit szeretné elkerülni a viharsarki gárda, és néhány győzelemmel olyan helyzetbe érni, amely már biztos bennmaradást ér. A csabaiak jobban állnak, már ami a két csapat egymás közti mérlegét jelenti (5-5 győzelem és döntetlen, valamint 4 vereség) és bízhatnak a hazai pálya előnyét is jelentő szurkolói biztatásban is.

A Fejér megyeiek még egyszer sem arattak diadalt a Kórház utcában, de figyelmeztető lehet, az idei idegenbeli szereplésük nem annyira rossz (3 győzelem, 6-6 döntetlen és vereség), mivel 15 pontot gyűjtöttek.

– Most már mindenképpen meg kell szereznünk a három pontot – nyilatkozta a Békéscsaba 1912 Előre hivatalos honlapján Brlázs Gábor, a lila-fehérek vezetőedzője. – A tartósabban sérültek kivételével a héten már mindenki elkezdhette az edzéseket, így a bajnokság utolsó szakaszára talán ki tudunk ebből a szempontból egyenesedni. Úgy kell összeraknunk a csapatot szerdára, hogy vasárnap a Nyíregyházán elleni következő újabb fontos mérkőzésre is maradjon friss és bevethető játékos. Tudtuk, hogy ez következik, ezzel is számoltunk, viszont nagyon jól jött volna a bravúros pontszerzés Miskolcon, hiszen az adhatott volna egy újabb lendületet a csapatnak.

A mérkőzés játékvezetője Katona Balázs, két asszisztense Vígh-Tarsonyi Gergő és Baghy Csaba lesz.