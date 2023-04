– Nem véletlenül mondják az FC Barcelonára, hogy més que un club, azaz több mint egy klub.

– Másnap elmentem egy stadiontúrára. Megnéztem a múzeumot, bemehettem az öltözőbe, a játékoskijáróba, oda, ahol helyet foglalnak a cserejátékosok és az edzők. A múzeum félelmetes volt, minden szobában gólokat vetítenek, tele van emléktárgyakkal, kupákkal. És lehet vásárolni mindent, sálat, cipőt, mindenféle használati tárgyat, amelyen rajta van az FC Barcelona címere vagy felirata. A kijáró, ahol libasorban várakoznak mérkőzés előtt a csapatok, egy lépcső tulajdonképpen, mivel az öltözők az emeleten vannak. Ott van egy kápolna, ahol imádkozhatnak a futballisták. Az öltöző pedig hihetetlen nagy, színpadként emelkednek ki a gyúrópadok, és italautomatákat is beállítottak – nyilván nem alkoholtartalmú italokkal, hanem üdítőkkel –, és nem hiszem, hogy csak a turisták kedvéért.

– Mióta szurkol a Barcának?

– Nagyon régóta. A nagy, Johan Cruyff-féle Barcelona fogott meg, de hogy pontosan miért, azt nem tudom. Az biztos, hogy akkoriban nem igazán volt ennyi találkozó a tévében, sokszor csak utólag mutatták meg azokat vagy csupán a találkozón született gólokat.

– A spanyol bajnokságot, a La Ligát magabiztosan vezeti az FC Barcelona a Real Madrid előtt, nemzetközi porondon viszont most nincs csúcson a katalán sztárcsapat. Ezt hogy éli meg?

– A spanyol bajnokságban is legutóbb két 0-0-s döntetlen játszott a csapat a Getafe, majd a Girona ellen. Katasztrofális a helyzetkihasználás, nincs átütő csatársor, a középpálya is hagy kívánni valót maga után. De védekezni megtanultak, az biztos. Régen a védekezéssel is voltak problémák, de akkor az azért nem jelentett gondot, mert Messi vezérletével elég volt, hogy többet rúgtak, mint kaptak. Most gyenge a támadójáték, pedig mindig is az volt a Barca erőssége, zseniális csatárokkal. Lewandowski mostanában nem leli a helyét, emellett sok a sérült is, hiányzik Pedri és Dembélé.

– Időről időre fölröppennek olyan hírek, hogy Lionel Messi visszatérhet Barcelonába Párizsból. Szükség lehet még rá?

– Nem is tudom. Nagy Messi-rajongó vagyok, de az argentin már 35 éves. Igaz, a Paris Saint-Germainben is rugdossa a gólokat és adja a gólpasszokat, lehet, hogy segítene. Elképzelhető, hogy Messi még két-három évig elfocizgat, de látszik, hogy kevesebbet fut. Persze, amikor megvillan, akkor zseniális, elképesztő futballista. De ha hosszú távra terveznek Barcelonában, akkor jó és fiatal csatárokat kellene szerződtetni. Ugyan Busquets is zseniális, kezd szürkülni, és egyre többször fordul elő, hogy elveszik tőle a labdát. Hiányoznak mellőle a társak, mint amilyen anno Xavi és Iniesta volt, most nincs ilyen minőségű középpálya. Xavi ugyancsak fantasztikus játékos volt, és szerintem jó edző is, amit ki lehet hozni ebből a csapatból, azt kihozza, de szükség lenne erősítésre. Úgy vélem, bíznak benne, hiszen egy ikonról van szó, és hiszem, hogy meg is csinálja a következő nagy Barcelonát.