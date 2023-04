Hatvan városa magyar ITF taekwon-do harcművész irányzat egyik fellegvárának számít hosszú évtizedek óta. Mindezt nem csak a harcművészeti ág népszerűsége, és a versenyzők eredményessége jellemzi, de a városban megrendezett számos színvonalas verseny és rendezvény is.

A tizenkettedik alkalommal megrendezett Spirit Open nemzetközi ITF taekwon-do versenyen 7 ország (Ausztria, Csehország, Magyarország, Írország, Hollandia, Szlovákia, Svájc) 42 csapat 365 versenyző indult 821 nevezést leadva. Amint a számok is elárulják, sok versenyző több számban is elindult. Első alkalommal nyílttá tették a rendezvényt, vagyis a taekwon-dosok mellett más harcművész irányzatok versenyzői is a küzdőtérre léphettek. Ezzel a lehetőséggel elsősorban a kick-boxosok élhettek, nem is eredménytelenül. Érdekesség, hogy vegyes csapatok is küzdöttek, amelyen kick-box és taekwon-do versenyzők szerepeltek, ami javította az irányzatok és klubok közötti sportbarátságot . A jó és sportszerű hangulathoz kellett az az elfogulatlan, sportszerű bíráskodás is, ami ezen a versenyen a bírói kar munkáját dicsérte. A három Békés vármegyei klub versenyzői – Corvin Taekwon-do Magyarbánhegyes, Barátság SE Battonya, Szarvasi Taekwon-do Klub – összesen 18 arany-, 8 ezüst- és 15 bronzérmet szereztek, s emelt fővel, szép emlékekkel jöhettek haza.

Békés vármegyei dobogósok. Formagyakorlat (tull). Felnőtt férfi, II. DAN: 3. De Nusso Ricardo (Magyarbánhegyes). Női, I. DAN: 2. Barta Dorina (Magyarbánhegyes). Női csapat: 3. Magyarbánhegyes (Barta Dorina, Cseresznyés Lea, Tamás Tímea). Gyermek fiú, 6-4 gup: 3. Málik Csaba (Magyarbánhegyes). 10-7.gup: 3. Lipták Szilárd (Battonya). Leány, 10-7 gup: 2. Forgó Fruzsina (Magyarbánhegyes). Töréstechnika. Erőtörés. Felnőtt női, csapat: 1. Magyarbánhegyes (Barta Dorina, Cseresznyés Lea, Tamás Tímea). Speciál töréstechnika. Felnőtt, férfi: 1. Priskin Ferenc (Magyarbánhegyes). Csapat: 3. Magyarbánhegyes (De Nusso Ricardo, Priskin Ferenc, Nito Castillo). Felnőtt nők: 1. Mezei Nikolett (Barátság SE Battonya).

Csapat: 1. Spirit-Barátság SE vegyes (benne Mezei Nikolett). Junior férfi csapat: 2. Spirit-Barátság SE (benne Tóth Lajos). Gyermek, fiú 1. Málik Csaba (Magyarbánhegyes). Leány: 3. Forgó Fruzsina (Magyarbánhegyes). Küzdelem. Felnőtt férfi, 63 kg: 2. De Nusso Ricardo (Magyarbánhegyes). 70 kg: 1. De Nusso Ricardo. Női, 50 kg: 2. Tamás Tímea (Magyarbánhegyes). 68 kg: 1. Mezei Nikolett (Battonya). 75 kg: 1. Mezei Nikolett. Csapat: 1. Spirit-Barátság SE vegyes (benne Mezei Nikolett). Junior férfi, 75 kg: 1. Bessenyei Domos (Szarvas). Ifjúsági fiú, 62 kg: 3. Tóth Lajos (Battonya).

69 kg: 1. Tóth Lajos. Kadet 2 korosztály, fiú, 42 kg: 3. Tusjak Milán (Szarvas). 55 kg: 2. Liszkai Tamás (Battonya), 3. Castillo-Tamás Joaquin (Magyarbánhegyes). 62 kg: 3. Pintér Tamás (Magyarbánhegyes), 3. Castillo-Tamás Joaquin. +62 kg: 1. Mezei Tamás (Battonya). Leány, 50 kg: 3. Kurunczi Noémi (Battonya). Kadet 1, fiú, 30 kg: 1. Lipták Attila (Battonya). 35 kg: 2. Lipták Attila. 48 kg: 2.Tímár Nándor (Szarvas). +48 kg: 1. Kovács Zétény (Szarvas). Leány, 44 kg: 1. Téglás Adrienn (Battonya). +44 kg: 1. Téglás Adrienn. Gyermek korosztály, fiú, 3. csoport: 3. Lipták Szilárd (Battonya). 10. csoport: 1. Málik Csaba (Magyarbánhegyes). Veterán korosztály, férfi, +75 kg: 3. Roszik Tamás (Szarvas).