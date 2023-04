Még bele sem melegedtek a csapatok és egy jól kivitelezett szabadrúgással máris vezetett a Csákvár. A csabaiakat felbőszítette a korai találat és fölénybe kerültek, de komoly helyzetig nem jutottak. Bő félóra elteltével a sokadik szöglet után Futó Zsombor és a jó helyen álló Lukács Raymond összehozta az egyenlítő gólt. A szünetig felváltva vezették a támadásokat a csapatok, eredmény nélkül.

A második félidő főleg mezőnyjátékkal telt, mígnem Magyar ismét megvillant, s újabb bombagóljával újra vezetett a Csákvár. A Békéscsaba igyekezett mozgosítani energiatartalékait, de az adódó helyzetek mind kimaradtak, így mindhárom pontot elvitte Békéscsabáról a Csákvár csapata és ezzel menekülőre fogta a veszélyes zónából, a Békéscsaba pedig tovább küzdhet a bennmaradásért.

Békéscsaba 1912 Előre–Aqvital FC 1–2 (1–1)

Labdarúgás NB II-es mérkőzés. Békéscsaba, 520 néző. V.: Katona (Vígh-Tarsonyi, Baghy). Békéscsaba: Krnács – Puskás G. (Szalai D., 69.), Fazekas L., Bora, Mikló (Kóródi, 80.) – Farkas M., Kitl M. (Horváth P., 69.), Futó (Váradi, 80.), Hamed – Czékus, Lukács R. (Máris, 58.). Vezetőedző: Brlázs Gábor. Csákvár: Zelizi – Alaxai, Karacs, Kovai, Baracskai – Mészáros D. (Dulló, 81.), Magyar (Vaskó, 81.), Gazdag V. (Fejős, 63.) – Tamás N. (Torvund, 63), Hornyák, Ominger (Murka, 72.). Vezetőedző: Tóth Balázs.

Sárga lap: Bora a 25., Futó a 34., Fazekas L. az 55., Szalai D. a 84., Fejős a 92. percben.

Szögletarány: 7:5 (5:3).

6. perc: Futó buktatta Hornyákot, a kaputól 28 méterre. A szabadrúgáshoz Magyar állt oda, aki jobbal a jobb alsó sarokba lőtt úgy, hogy a labdába még a vetődő Krnács is beleért, 0–1.

28. perc: Puskás jobb oldali szöglete után a védők kifejelték a labdát, éppen Futó elé, aki egyből lőtt, majd a kaputól két lépésre álló Lukács jobbal a kapu közepébe passzolt, 1–1.

78. perc: Mészáros passzolt Magyarhoz, aki gondolt egyet és a 16 méterről, középről jobbal óriási gólt lőtt a léc alá, 1–2.

Jó: Lukács R., Czékus, ill. az egész csapat

Brlázs Gábor: – Nem kezdtük rosszul a mérkőzést, de az első támadás után egy szabadrúgásból hátrányba kerültünk. Ezután mezőnyfölénybe kerültünk és kiegyenlítettünk, bár több helyzetet is kihagytunk. A második félidei teljesítményünk értékelhetetlen volt. Sajnos már tendencia, hogy a cseréink nem tudnak segíteni, sőt, inkább gyengül velük a csapat.

Tóth Balázs: – Számítottunk arra, hogy ez is egy olyan mérkőzés lesz, ahol a küzdelem dominál. Mindkét csapat erős volt a pontrúgásokban, az első gólunk is szabadrúgásból született, ami megadta a csapatnak azt az erőt, hogy tovább próbálkozzon. Sajnos a pontosság hiányzott az első félidőben. A Békéscsaba egy szöglet után kiegyenlített, de annak örülök, hogy a második félidőben rendeztük a sorokat és a cserék is jól szálltak be. Végül a forduló legszebb góljával óriásit küzdve megnyertük a mérkőzést.