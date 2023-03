Vésztői TK–Sarkadkeresztúri SE 0–0

Labdarúgás Megyei III. osztályú mérkőzés. Vésztő, 150 néző. V.: Szabó Cs. Jó: Mezger (a csapat legjobbja), az egész csapat, ill. Szalazsán A., Kopács, Szabó II Mózes.

Kuti István technikai vezető: – Hatalmas gratuláció illeti a csapatot, mert amelyik négy pontot szerez az osztály favoritja ellen az megérdemli. Szezon eleji formában játszottunk, hatalmasat küzdve megérdemelten tartottuk itthon az egy pontot.

Id. Szabó Mózes: – Ilyen a foci, ha nem rúgunk gólt, akkor nem nyerhetünk. Gratulálok a lelkes Vésztőnek! K. I.

Okány KSK–Bucsa SE 0–2 (0–2)

Okány, 70 néző. V.: Pusztai. G.: Tasi D., Lázók S. Jó: Bodó, Balogh L., Gonda, Szabó, ill. Kiss A., Tóth K., Lengyel, Lázok S.

Varju Richárd: – Január óta sokat tettünk azért, hogy lépjünk előre és a vereségünk ellenére ez sikerült is. Rúgtunk két kapufát, kihagytunk néhány ziccert, és kaptunk két gólt két szögletből. Picit jobb koncentrációval a pontszerzés is meg lehetett volna.

Nagy Ferenc: – Nehezen lendültünk bele a meccsbe, kicsit a szembe szél is zavart, meg talán az „idény eleji formát” is ilyenkor szokták emlegetni. Szerencsére győzelem lett a vége a lelkesen játszó hazaiak ellen. V. R.

Mezőmegyer SE II–Végegyházi SE II 2–1 (1–1)

Mezőmegyer, 100 néző. V.: Karácsony. G.: Pozsár, Deák (öngól), ill. Józsa. Jó: az egész csapat, ill. ill. Kecskés.

Antal Sándor: – Ebben az osztályban egyedülálló edzésmunka folyik a csapatnál. A szerencsésebb csapat győzött, de ehhez sokat tettünk. Volt három-négy olyan ziccerünk, amit illik berúgni még ezen a szinten is, és két lesgólunk is volt, amit nem intett be az asszisztens. Sok sikert a Végegyházának!

Bíró Tibor: – Sajnos nem azt a játszottuk, amit megbeszéltünk, az első félidőben senki nem találta a helyét. A szünetben rendeztük a sorainkat, meg is voltak a helyzeteink, de sajnos a kettes számú asszisztenshölgynek nem ez volt a napja és ez kicsit befolyásolta a mérkőzés kimenetelét. A döntetlenre rászolgáltunk volna még ilyen gyenge játékkal is. G. J.

Zsadány KSE–Kamuti SK 4–2 (3–1)

Zsadány, 60 néző. V.: Barta. G.: Fürj, Komódi, Kiss B., Csizmadia G., ill. Szalkai, Knapp. Jó: az egész csapat, ill. Szűcs, Pocsai, Zdolik.

Czimbalmos Imre: – Két jó csapat sportszerű mérkőzésén, a fiatalabbik zsadányi megérdemelten tartotta a három pontot.

Gál András: – Megérdemelt hazai győzelem. Jó játékvezetés.

Kardos KSK–Telekgerendási SC 3–1 (1–1)

Kardos, 60 néző. V.: Saitz. G.: Korbely 2, Szebegyinszki, ill. Andó. Jó: Oláh, Korbely, Csöndes, Rafaj, ill, Andó, Kmecz, Maczák, Susánszki.

Jurák György: – Lelkes, sportszerű csapat ellen megérdemelt győzelmet arattunk.

Onáka Zoltán: – Az akarat győzelmet aratott a téli alapozás felett. J. Gy.

Kötegyáni FC–Gerlai SE 9–1 (4–1)

Kötegyán, 50 néző. V.: Dohar. G.: Berke 2, Farkas K., Oláh G., Harmati, Bozsányi II. T., Oláh K., Bozsányi I. T., Iszáka, ill. Szász. Kötegyáni jók: az egész csapat.

Iszáka István: – Az edzésmunka meghozta az eredményt. Van még egy kis csiszolni való, de az erőfeszítéseinknek meglesz az eredménye.

Hévizi László: – Tartalékosan álltunk ki. Az edzés hiánya miatt ennyire tellett. Csikiné Leel-Őssy Adrienn

A megyei III. osztály állása:

1. Sarkadkeresztúr 11 1 1 51–8 34

2. Bucsa SE 11 — 2 61—17 33

3. Vésztői TK 9 2 2 43—20 29

4. Zsadány 8 1 4 43—20 25

5. Mezőmegyer II 7 2 4 40—23 23

6. Kötegyán 7 1 5 42—32 22

7. Végegyháza II 6 2 5 29—26 20

8. Kardos KSK 6 1 6 31—25 19

9. Kamuti SK 6 — 7 39—28 18

10. Telekgerendás 3 1 9 29—42 10

11. Okány KSK 3 1 9 27—44 10

12. Gerlai SE 1 — 12 11—93 3

13. Békéssámson — — 12 12—80 0