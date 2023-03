A szegedi Tiszavirág Sportuszodában megrendezett kétnapos eseményre 26 klub – köztük kilenc határokon túli – adta le nevezését, összesen kis híján háromszáz versenyző lépett rajtkőre, kereken 1200 startot jegyezve.

Romániából, Szerbiából, Szlovákiából érkeztek fiatalok a napfény városába, de Békés vármegyéből is szép számban utaztak el sportolók a 13. alkalommal megrendezett Naturex Kupára. Így ott voltak a Békéscsabai Előre Úszó Klub (19 versenyzővel), a Tótkomlósi Úszó Egyesület (8), a Gyulai Várfürdő (7), az Orosházi Úszó Egyesület (4), a Gyomaendrődi Körös Úszó Egyesület (1) fiataljai is. Az iménti felsorolás egyben a pontversenyben elfoglalt sorrendjüket is takarja, a csabaiak a 10., a tótkomlósiak a 11., a gyulaiak a 12., az orosháziak a 13., míg a gyomaendődiek a 21. helyen zártak.

Szarvas János, a békéscsabai klub vezetőedzője elmondta, aktuális költségvetésük nem engedi meg, hogy ebben az évben – az országos bajnokságok kivételével – kétnapos versenyeken vegyenek részt. Pontosabban a kétnapos eseményeken mindig csak az egyik napra nevezik a klub versenyzőit. Az oka prózai: a versenyzők az Árpád fürdőbe szóló bérletein és a pályabérlésen kívül, a fürdő megnövekedett energiaáraihoz való kétszer ötmillió forintos hozzájárulás alaposan leapasztotta a klub büdzséjét. A szegedi viadalon egyébként a gyulaiak is csak az első napon álltak ki.

Ami pedig a dobogós helyezéseket illeti: a békéscsabai egyesület az egynapos részvétel mellett is 6 arany-, 5 ezüst- és 7 bronzéremmel lett gazdagabb. A Tótkomlós ÚE mérlege: 3, 7, 6; a Gyulai Várfürdő érmei: 7, 3, 3; az orosháziaké: 7, 3, 2; a gyomaendrődieké: 1, 3, 1. Azaz a viharsarki sportolók összesen 64 medáliával gazdagodtak.

Eredmények. A viharsarki dobogós helyezések. Fiúk. 50 m gyors. Felnőttek (2004-ben és előbb születettek): 1. Szabó János (Gyula) 25,42. Ifjúságiak (2005–2006): 3. Havas Balázs (Gyula) 27,17. Serdülők (2007–2008): 1. Szász Máté (Gyula) 26,20. 100 m gyors. Gyermek (2009–2010): 1. Varga Zoltán (Gyomaendrőd) 1:04,08. 200 m gyors. Felnőttek: 1. Szabó János 2:03,38. Ifjúságiak: 3. Havas Balázs 2:05,44. Gyermek: 1. Varga Zoltán 2:22,87. Cápa (2011–2012): 2. Varga Attila 2:32,33, 3. Darnai Bogdán (mindkettő Tótkomlós) 2:33,69. 400 m gyors. Gyermek: 2. Varga Zoltán 4:55,44. 1500 m gyors. Gyermek: 3. Császár Patrik (Tótkomlós) 21:58,88. Cápa: 2. Darnai Bogdán 20:45,34. 50 m pillangó. Felnőttek: 2. Szabó János 27,23. Cápa: 2. Darnai Bogdán 33,49. 200 m pillangó. Felnőttek: 1. Szabó János 2:19,40. 50 m hát. Serdülők: 1. Szász Máté 29,86. 100 m hát. Cápa: 2. Darnai Bogdán 1:16,42. 200 m hát. Ifjúságiak: 1. Havas Balázs 2:24,65. Serdülők: 2. Szász Máté 2:17,62. Gyermek: 2. Varga Zoltán 2:47,36. Delfin (2013–2014): 2. Tóth Bence 3:15,79, 3. Ádász Nándor (mindkettő Békéscsaba) 3:20,09. 50 mell. Delfin: 2. Hajdu Máté (Tótkomlós) 49,37. Gyermek: 2. Varga Zoltán 36,25. Delfin: 3. Tóth Bence 43,37. 100 m mell. Cápa: 2. Hajdu Máté 1:42,56. 200 m mell. Cápa: 1. Hajdu Máté 3:37,21. 200 m vegyesúszás. Delfin: 1. Lantos Barnabás (Békéscsaba) 3:15,56. Lányok. 50 m gyors. Cápa (2012–2013): 1. Gál Kincső (Gyula) 33,83. 50 m pillangó. Cápa: 1. Walki Dorina (Orosháza) 39,39. Delfin (2014–2015): 3. Kakuk Vivien (Tótkomlós) 57,44. 100 m pillangó. Ifjúságiak (2006–2007): 2. Bogár Viktória (Orosháza) 1:12,88. Gyermek (2010–2011): 3. Hajdu Boglárka (Tótkomlós) 1:22,40. Delfin: 1. Kakuk Vivien 1:57,20. 200 m pillangó. Felnőttek (2003-ban és előbb születettek): 1. Zsilinszki Orsolya (Békéscsaba) 2:45,21. Ifjúságiak: 1. Bogár Viktória (Orosháza) 2:39,91. 50 m hát. Cápa: 2. Gál Kincső 41,06. Delfin: 2. Potocska Dorka (Békéscsaba) 43,50. 200 m hát. Cápa: 3. Koncz Fanni (Békéscsaba) 3:09,121. Delfin: 2. Potocska Dorka 3:36,44, 3. Gyucha Vivien (Békéscsaba) 3:39,81. 50 m mell. Felnőttek: 2. Zsilinszki Orsolya 39,49. Ifjúságiak: 2. Bogár Viktória 37,51. Gyermek: 1. Hajdu Boglárka 38,97. Cápa: 1. Walki Dorina 44,23, 3. Bogdán Luca (Békéscsaba) 47,79. Delfin: 3. Horváth Lili (Békéscsaba) 50,55. 100 m mell. Ifjúságiak: 1. Bogár Viktória 1:20,49. Gyermek: 1. Hajdu Boglárka 1:24,63. Cápa: 3. Walki Dorina 1:33,71. 200 m mell. Felnőttek: 1. Zsilinszki Orsolya 2:58,82. Ifjúságiak: 1. Bogár Viktória 2:52,96. Gyermek: 2. Hajdu Boglárka 3:05,05. Cápa: 1. Gyuricza Kira (Békéscsaba) 3:12,07, 2. Walki Dorina 3:17,74. 200 m vegyesúszás. Felnőttek: 1. Zsilinszki Orsolya 2:47,14. Ifjúságiak: 1. Bogár Viktória 2:31,75. Cápa: 2. Gyuricza Kira 2:59,52, 3. Gál Kincső 3:00,47. Delfin: 3. Potocska Dorka 3:33,69. 400 m vegyesúszás. Ifjúságiak: 1. Bogár Viktória 5:18,55. Cápa: Walki Dorina 6:20,07.