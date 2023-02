Egy kupamérkőzés mindig más. A sport, kiváltképp a csapatsportok világában ez már egy unalomig elcsépelt, ordas közhely. De ettől még igaz.

A Békéscsabai Előre NKSE és a Vác női kézilabdacsapata múlt csütörtökön a bajnokságban mérkőzött meg a Dunakanyarban és a váciak már az első félidő végén tetemes előnybe kerülve nagyon simán, 13 góllal (35–22) győzedelmeskedtek. Szerda este a csabai városi sportcsarnokban a Magyar Kupa keretein belül találkoztak a felek, a meccs tétje a legjobb nyolc közé jutás volt. A lila-fehérek az előző összecsapáson öt játékost is nélkülöztek, a kapus Szabó Dóra és a balszélső Kukely Klára sérülés, a jobbszélső Andróczki Flóra, a beálló és csapatkapitány Giricz Laura, illetve az átlövő Kiss-Walfisch Mercédesz betegség miatt hiányzott. Az MK-csatára Giriczet és Walfischt már be tudták nevezni a hazaiak és ott volt a meccskeretben Gadányi Maja is – a másodosztályú Algyőtől az idény végéig szerződtetett kapus érkezését a mérkőzés előtti percekben jelentette be hivatalosan az ENKSE.

Egy kupameccs tényleg más, a bajnokihoz képest sokkal kiegyenlítettebb csata zajlott a pályán. Az álmoskásan és lassan csordogáló játékba olykor hajmeresztő hibák és megoldások csúsztak be mindkét részről. Az ugyanakkor örömteli fejlemény volt, hogy az Előre ezúttal abszolút egyenrangú ellenfél volt, a váciak kettővel többel nem tudtak elhúzni.