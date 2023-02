A legjobb 8 közé jutásért az eredetileg tervezett nyolc mérkőzés helyett hetet rendeznek, hiszen a Sarkad csapatát a télen visszaléptették, így ellenfele, a Medgyesbodzás játék nélkül lépett tovább. Öt találkozót rendeznek szombaton, egyet vasárnap, az Elek–Szarvas találkozóra pedig majd csak március 22-én kerül sor.

A 3. forduló programja. Február 25., szombat, 14.00: Dévaványa–Jamina, Szabadkígyós–OMTK-ULE, Kaszaper–Mezőmegyer, Békésszentandrás–Nagyszénás, Csabacsűd–Végegyháza. Február 26., vasárnap, 10.00: Békéscsabai MÁV–Szeghalom. Március 22., szerda, 15.00: Elek–Szarvas.

Meccselnek a korosztályos csapatok is a hétvégén, a Békés Megyei Ifjúsági Kupában is nyolc mérkőzést terveztek, a Békési FC–Nagyszénás SE párharc ugyanakkor pálya és a hazai csapatnál hiányzó sportorvosi engedélyek miatt elmarad, a mérkőzést nem is pótolják, így a Szénás játék nélkül jutott tovább.

A program. Február 25., szombat, 10.00: Sárréti Gyöngyhalász GYSE–Körösladány MSK. 14.00: Csanádapáca–Berényi Gyermek FC. Február 26., vasárnap, 11.00: Gádoros–Szarvas, Elek–Sarkad, Szabadkígyós–Battonya, Mezőkovácsháza–Mezőhegyes, Gyomaendrőd–Mezőmegyer.