A Békéscsabai KK több kulcsjátékosát pihentetve is könnyedén verte gyulai vendégét az NB II-es bajnokság Keleti csoportjának Békés vármegyei mérkőzésén. A megyeszékhelyi együttes ezzel továbbra is veretlenül áll csoportja élén.

Békéscsabai KK–Gyulai Color KE 142–42 (34–12, 36–9, 27–9, 45–12)

NB II-es férfimérkőzés. Békéscsaba. V.: Márkus, Váczi. Békéscsaba: Sebők 10/3, Scherber 8, Balog 12, Hajdu 6, Szarvas 6. Cs.: Zsíros 10/6, Czifrák 15/9, Plavecz 16/3, Vodila 14, Oláh 14/3, Csák 11/3, Szolevics 20/12. Edző: Lackó Róbert. Gyula: Sipaki 20/6, Cseman 4, Berecz 4, Szűcs 4, Osgyáni 4. Cs.: Lőkös 2, Marschal 2, Kiss 2, Hajdu. Edző: Hajdu Zoltán János. A békéscsabaiaknál több kezdő játékos is pihenőt kapott, de így is magabiztosan, az első perctől kezdve vezetve szerezték meg a győzelmet a Gyula ellen és továbbra is veretlenül vezetik a csoportot.

Ceglédi KE II–Békési SZSK U23 74–61 (19–14, 12–25, 22–10, 21–12)

NB II-es férfimérkőzés. Szolnok. V.:Fehérvári, Fenyvesi.

Békés: Bánszki 13/6, Balikó 8/6, Kónya 8, Korcsog 8, Vass 24/18. Cs.: Lipcsei, Balogh Z. Edző: Balog Vilmos, Balog Lajos. Az első negyedben ceglédi dominanciát láthatott a közönség, a második felvonásban azonban Vass Dominik vezérletével fordítani tudott a Békés. A nagyszünet után ismét a hazaiak játéka érvényesült, a lelkes, de kis létszámú békési együttes ezután már képtelennek bizonyult a megújulásra.