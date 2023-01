A váltás oka nem szakmai, hanem gazdasági, de erről már beszéljen Vinkovics Attila, a Gyomaendrődi FC elnöke.

– Az energiaválság miatt az önkormányzat részéről már csak minimális, inkább humán jellegű támogatásra számíthatunk – kezdte a klub elnöke. – Mivel a bevételünk jelentős része a várostól származik, így ez komoly kiesést jelent, de igyekszünk önerőből megoldani a működést. Ezért kellett megválnunk a csapat kispadjára nyáron leülő edzőtől, Tasi Róberttől is, akiben hosszú távon gondolkoztunk. Azért is vállalta el a feladatot, mert ugyan ennyi fiatallal még nem dolgozott együtt, de kihívásnak érezte. Kölcsönösen elégedettek voltunk egymással, de csökkentenünk kell a kiadásainkat, ezért hoztuk meg ezt a döntést. Megpróbáljuk mi előteremteni a működéshez szükséges összeget.

A 39 éves tehetséges szakember, Tasi Róbert szerint már az is felmerült, hogy a GYFC be tudja-e fejezni a bajnokságot.

– Csökkenteni kellett a kiadásokat, ebbe beletartozott a a Nagyszénásról való átjárásom költsége is. Közös megegyezéssel távozom. A klubnál elégedettek voltak a munkámmal, én is jól éreztem ott magam – mondta Tasi, akinek vezetésével a fiatal gyomai csapat 18 ponttal a 7. helyen zárta az őszi szakaszt és mindössze 4 egységgel marad le a 4. helyezett Szeghalom mögött. – A fiatal edző Nagyszénáson a „bozsikos” csoporttal foglalkozik majd, de felmerült egy lehetőség egy megyei felnőtt együttesnél is.