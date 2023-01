Elődje, a MÖSZ-t 2019 óta irányító Bajkai István decemberben jelezte, hogy nem tudja folytatni a munkát, ezért kellett rendkívüli közgyűlést tartani.

A 40 éves Kurtucz Csaba civilben közgazdász, ökölvívóként szerepelt világ- és Európa-bajnokságon. Még békési színekben 2001-ben világbajnoki 5. lett Belfastban, ahol a későbbi profi világelső Ruszlan Csagajev ellen mindjárt vb-negyeddöntővel mutatkozott be.

Szupernehézsúlyban egykor hatszor is megnyerte az országos bajnokságot, az ezredforduló utáni években vele végződött a magyar csapat összeállítása a világ- és Európa-bajnokságokon, az athéni és a pekingi olimpiától is egy keresztszalag-szakadás tartotta távol. Nemcsak bokszban, hanem például tekvondóban, kick-boxban és kempóban is magyar bajnok. Az NSO szerint a Corvinus Egyetemen nemzetközi gazdálkodás szakon tanult, Pécsett írja a PhD-ját a monetáris politika utóbbi évtizedekben tapasztalt fejlődéséről, dolgozott a Deloitte-nál, most pedig a Citibank alkalmazásában egy német bank jelentéseit készíti a német központi banknak.