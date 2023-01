Karsai Gábor Gyomaendrődön nevelkedett, Vaszkán Gábornál kezdett el futni, majd úszni.

– Az úszás inkább amolyan kiegészítésként szolgált – mondta a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club fiatal sportolója. – Heti egy alkalommal már akkor, 2017-ben átjártam Békéscsabára. Amikor bekerültem a gimnáziumba, akkor már gyakorlatilag Békéscsabára is költöztem.

Edzője, Tóth Sándor megjegyezte, hogy Gábor már serdülő korában nyert magyar bajnoki címet.

– Az edzőkollégák, ekkor ragasztották rá a „Fehér Kenyai” nevet, utalva a hosszú lábaira.

A 18 éves atléta nemrégiben érettségizett és most éppen a sportedzőit végzi, ami jelzi, hogy a visszavonulása (hol van az még?) is maradna a sportban. A tavalyi évével nem lehet elégedetlen, fejlődése töretlen.

– A fő célom az volt, hogy ötezer méteren minél jobb időeredményt fussak – mondta. – Részcélokat tűztem ki. Először azt, hogy 14:20 perc alá menjen az idő, ami sikerült is, hiszen 14:19 volt a legjobb eredményem. Még ezen is tudtam volna javítani, ha minden összejött volna.